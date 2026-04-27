Olvidate de Magis TV y del streaming pirata: la alternativa de Mercado Libre para ver series y películas
Mercado Libre ofrece un dispositivo con Android TV, control por voz y calidad 4K para acceder a plataformas oficiales sin depender de apps como Magis TV.
Tras la cancelación de plataformas como Magis TV o Xuper TV, muchos usuarios comenzaron a buscar alternativas para seguir viendo contenido por streaming. El problema es que no todas las opciones que aparecen en internet resultan confiables. Algunas aplicaciones prometen acceso gratuito a películas, series o canales en vivo, pero pueden exponer a los usuarios a servicios inestables, riesgos de seguridad o contenidos de origen ilegal.
En ese contexto, los dispositivos oficiales vuelven a ganar terreno. Entre las opciones disponibles en Mercado Libre aparece el Google Chromecast, un reproductor multimedia que permite transformar cualquier televisor compatible en una pantalla inteligente con acceso a plataformas legales de entretenimiento. La propuesta apunta a quienes quieren dejar atrás el streaming pirata y ordenar el consumo de contenidos desde un equipo compacto, simple y con respaldo de un ecosistema conocido.
Un dispositivo para centralizar el entretenimiento
El Google Chromecast with TV funciona con Android TV, uno de los sistemas operativos más extendidos en televisores y reproductores multimedia. Esto permite acceder a aplicaciones populares de streaming y navegar entre distintos contenidos desde una interfaz pensada para el uso cotidiano.
El equipo es compatible con televisores, tablets, celulares y computadoras, y cuenta con conectividad wifi y bluetooth. Además, utiliza una interfaz de conexión HDMI, por lo que se conecta directamente al televisor. También incorpora puerto USB-C, estándar wifi IEEE 802.11ac y procesador gráfico Mali-G31 MP2, características que acompañan una experiencia fluida para reproducir contenido multimedia.
Uno de sus puntos más prácticos es el control remoto con función de voz. A diferencia de los controles tradicionales, permite buscar series, películas o aplicaciones con solo hablarle al dispositivo. Esta función facilita el uso diario, especialmente para quienes prefieren evitar menús largos o escribir con el control letra por letra.
Calidad 4K y acceso a plataformas oficiales
Otro de los atractivos del Chromecast es su compatibilidad con streaming en 4K, una característica que mejora la experiencia frente al HD o Full HD. La mayor resolución permite ver imágenes más nítidas, colores más realistas y un mayor nivel de detalle, siempre que el televisor y la plataforma utilizada también sean compatibles con esa calidad.
El dispositivo también soporta audio Dolby, un punto valorado por quienes buscan una experiencia más inmersiva al ver películas, series o documentales. En lugar de depender de aplicaciones de origen dudoso, el usuario puede acceder a servicios oficiales y mantener sus plataformas de entretenimiento organizadas en un mismo lugar.
Entre las apps compatibles se encuentra Disney+, donde se pueden ver producciones de Pixar, Marvel, Star Wars, Disney y National Geographic. El Chromecast también permite interactuar con otras aplicaciones de entretenimiento, con actualizaciones automáticas que amplían las posibilidades de uso a medida que se incorporan nuevas funciones o mejoras.
Cuánto cuesta en Mercado Libre
El Google Chromecast aparece en Mercado Libre como una alternativa para quienes buscan una solución legal, estable y sencilla después de la caída de opciones como Magis TV o Xuper TV. Su precio anterior era de $299.999, pero actualmente figura a $279.799, con un 6% de descuento.
Además, la publicación permite llevarlo en hasta 6 cuotas de $63.845, una opción pensada para quienes prefieren financiar la compra. En un escenario donde muchas apps piratas dejaron de funcionar o generan dudas, este tipo de dispositivos se presenta como una salida más segura para seguir viendo contenidos en streaming sin depender de servicios ilegales.