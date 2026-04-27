Olvidate de Magis TV y del streaming pirata: la alternativa de Mercado Libre para ver series y películas

Tras la cancelación de plataformas como Magis TV o Xuper TV, muchos usuarios comenzaron a buscar alternativas para seguir viendo contenido por streaming. El problema es que no todas las opciones que aparecen en internet resultan confiables. Algunas aplicaciones prometen acceso gratuito a películas, series o canales en vivo, pero pueden exponer a los usuarios a servicios inestables, riesgos de seguridad o contenidos de origen ilegal.

En ese contexto, los dispositivos oficiales vuelven a ganar terreno. Entre las opciones disponibles en Mercado Libre aparece el Google Chromecast , un reproductor multimedia que permite transformar cualquier televisor compatible en una pantalla inteligente con acceso a plataformas legales de entretenimiento. La propuesta apunta a quienes quieren dejar atrás el streaming pirata y ordenar el consumo de contenidos desde un equipo compacto, simple y con respaldo de un ecosistema conocido.

El dispositivo funciona con Android TV y centraliza plataformas oficiales desde una interfaz simple y ordenada.

El Google Chromecast with TV funciona con Android TV, uno de los sistemas operativos más extendidos en televisores y reproductores multimedia. Esto permite acceder a aplicaciones populares de streaming y navegar entre distintos contenidos desde una interfaz pensada para el uso cotidiano.

El equipo es compatible con televisores, tablets, celulares y computadoras, y cuenta con conectividad wifi y bluetooth. Además, utiliza una interfaz de conexión HDMI, por lo que se conecta directamente al televisor. También incorpora puerto USB-C, estándar wifi IEEE 802.11ac y procesador gráfico Mali-G31 MP2, características que acompañan una experiencia fluida para reproducir contenido multimedia.

Uno de sus puntos más prácticos es el control remoto con función de voz. A diferencia de los controles tradicionales, permite buscar series, películas o aplicaciones con solo hablarle al dispositivo. Esta función facilita el uso diario, especialmente para quienes prefieren evitar menús largos o escribir con el control letra por letra.

chromecats2 En Mercado Libre figura con descuento y cuotas para quienes buscan una alternativa estable a Magis TV. Imagen generada por la IA

Calidad 4K y acceso a plataformas oficiales

Otro de los atractivos del Chromecast es su compatibilidad con streaming en 4K, una característica que mejora la experiencia frente al HD o Full HD. La mayor resolución permite ver imágenes más nítidas, colores más realistas y un mayor nivel de detalle, siempre que el televisor y la plataforma utilizada también sean compatibles con esa calidad.

El dispositivo también soporta audio Dolby, un punto valorado por quienes buscan una experiencia más inmersiva al ver películas, series o documentales. En lugar de depender de aplicaciones de origen dudoso, el usuario puede acceder a servicios oficiales y mantener sus plataformas de entretenimiento organizadas en un mismo lugar.

Entre las apps compatibles se encuentra Disney+, donde se pueden ver producciones de Pixar, Marvel, Star Wars, Disney y National Geographic. El Chromecast también permite interactuar con otras aplicaciones de entretenimiento, con actualizaciones automáticas que amplían las posibilidades de uso a medida que se incorporan nuevas funciones o mejoras.

ChatGPT Image 24 abr 2026, 02_36_57 p.m. Su control remoto con voz facilita buscar películas, series y aplicaciones sin escribir letra por letra. Imagen generada por la IA

Cuánto cuesta en Mercado Libre

El Google Chromecast aparece en Mercado Libre como una alternativa para quienes buscan una solución legal, estable y sencilla después de la caída de opciones como Magis TV o Xuper TV. Su precio anterior era de $299.999, pero actualmente figura a $279.799, con un 6% de descuento.

Además, la publicación permite llevarlo en hasta 6 cuotas de $63.845, una opción pensada para quienes prefieren financiar la compra. En un escenario donde muchas apps piratas dejaron de funcionar o generan dudas, este tipo de dispositivos se presenta como una salida más segura para seguir viendo contenidos en streaming sin depender de servicios ilegales.