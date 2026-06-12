Cómo evitar el sobrecalentamiento del cargador y reducir el riesgo de incendios en casa

Consejos prácticos para elegir cargadores seguros, cuidar cables y optimizar el uso del celular y otros dispositivos, evitando fallas y accidentes eléctricos.

El sobrecalentamiento de los cargadores no es un problema menor: puede comprometer la vida útil del celular.

Con el crecimiento del uso de celulares, tablets y otros dispositivos portátiles, la preocupación por el sobrecalentamiento de los cargadores y los posibles riesgos de incendio se volvió un tema cada vez más relevante en la vida cotidiana. Aunque suele ser un aspecto subestimado, la forma en que se carga un dispositivo puede marcar la diferencia entre un uso seguro y una situación de riesgo. En ese sentido, especialistas y fabricantes coinciden en que la prevención es clave y depende de una serie de hábitos simples pero fundamentales.

celular cargador Conectar primero el cargador a la corriente protege la batería y evita desgaste prematuro. Imagen generada por la IA La elección del cargador: el primer paso para evitar riesgos Uno de los factores más determinantes para prevenir el sobrecalentamiento es la calidad del cargador. Optar por productos originales o certificados no es un detalle menor: implica contar con sistemas de protección diseñados para regular la energía y evitar fallas eléctricas. De acuerdo con recomendaciones de fabricantes del sector como INIU, los cargadores genéricos o de baja calidad suelen carecer de estos mecanismos, lo que incrementa la posibilidad de calentamiento excesivo o incluso cortocircuitos.

Los cargadores diseñados específicamente para cada tipo de dispositivo —como los USB-C o los compatibles con iPhone— están preparados para gestionar mejor la potencia y mantener una temperatura más estable durante el proceso de carga. Además, las certificaciones internacionales funcionan como una garantía adicional de que el producto fue sometido a pruebas de seguridad. En este punto, la inversión en un cargador confiable no solo protege el dispositivo, sino también el entorno donde se utiliza.

cargador El cargador enchufado sin uso genera consumo fantasma: poca energía, pero suma en la factura. Imagen generada con IA Hábitos durante la carga: un factor clave que suele ignorarse Más allá del cargador, el comportamiento del usuario también influye directamente en la temperatura del dispositivo. Utilizar el celular mientras está conectado a la corriente es una de las prácticas que más contribuyen al sobrecalentamiento. Actividades como jugar, ver videos o usar aplicaciones exigentes obligan al sistema a trabajar al mismo tiempo que se recarga la batería, generando una mayor producción de calor.

Los expertos recomiendan reducir al mínimo el uso del teléfono durante la carga o, en su defecto, activar el modo avión para disminuir la demanda energética. Este simple ajuste puede acelerar el proceso de carga y, al mismo tiempo, evitar que el dispositivo alcance temperaturas elevadas que comprometan su funcionamiento.