Samsung Galaxy A37: a dos meses de su lanzamiento ya tiene un precio increíble en Mercado Libre

A solo dos meses de su lanzamiento global, el Samsung Galaxy A37 5G se ha convertido en uno de los dispositivos más comentados del mercado. Además de sus especificaciones de gama media con funciones modernas, su precio sorprendentemente accesible en Mercado Libre , captó la atención de los usuarios que buscan un smartphone potente sin gastar de más.

De hecho, su combinación de rendimiento sólido, pantalla de alta calidad y batería duradera lo hace destacar frente a otros modelos del segmento , ofreciendo un equilibrio interesante entre características y experiencia de usuario.

El Samsung Galaxy A37 cuenta con una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución FHD+ y tasa de refresco de 120 Hz, garantizando imágenes nítidas y desplazamiento suave en aplicaciones y juegos. Bajo el capó, incorpora el procesador Exynos 1480 octa-core, acompañado de 6 GB de RAM, ampliables virtualmente mediante la función RAM Plus, lo que permite un desempeño fluido al ejecutar múltiples tareas o juegos exigentes.

El procesador Exynos 1480 y 6 GB de RAM garantizan rendimiento fluido y multitarea eficiente en este Samsung.

El almacenamiento varía según el modelo, con opciones de 128 GB, ofreciendo espacio suficiente para aplicaciones, fotos y videos sin necesidad inmediata de tarjetas externas. El sistema operativo es Android con la capa de personalización One UI, que mejora la experiencia del usuario con herramientas de productividad y personalización intuitivas.

Uno de los puntos fuertes del Samsung Galaxy A37 es su cámara principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS), que permite capturar fotos nítidas incluso en movimiento. La configuración triple de las cámaras traseras se complementa con una cámara frontal de 13 MP o superior, capaz de grabar video en 4K, ideal para selfies y videollamadas de alta calidad.

Su batería de 5000 mAh asegura autonomía durante todo el día, soportando un uso intensivo, y además cuenta con carga rápida de 45W, lo que reduce considerablemente el tiempo necesario para recargar completamente el dispositivo. Esta combinación de batería duradera y carga veloz lo convierte en un teléfono confiable para usuarios que dependen de su móvil a lo largo de la jornada.

Samsung Galaxy A57 vs. Samsung Galaxy A37 - Interna 3 Con conectividad 5G, seguridad IP68 y precio accesible, destaca como opción potente en Mercado Libre. Samsung

Seguridad, conectividad y precio

El Galaxy A37 también destaca en seguridad y conectividad. Posee lector de huellas bajo pantalla y certificación IP68, protegiéndolo contra polvo y agua. Además, es compatible con 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC y soporta eSIM, ofreciendo conexiones rápidas y versátiles.

Con todas estas características, el Samsung Galaxy A37 5G se consolida como una opción completa dentro de la gama media, combinando rendimiento, batería y cámara de alta calidad en un solo dispositivo. Su precio actual en Mercado Libre es de $698.000, con la posibilidad de pagarlo en 6 cuotas de $157.038, lo que refuerza su atractivo como una alternativa accesible para quienes buscan un smartphone moderno y potente sin gastar en modelos de gama alta.

En conclusión, a solo dos meses de su lanzamiento, el Galaxy A37 combina especificaciones competitivas, funciones modernas y un valor atractivo, consolidándose como uno de los referentes de su segmento en 2026.