Mercado Libre: tres celulares Honor Serie X que podés llevarte por menos de $500.000

Si estás buscando un celular que combine rendimiento, cámara de calidad y batería duradera sin superar los $500.000, la serie Honor Serie X ofrece opciones que destacan por su equilibrio entre prestaciones y precio. Te presentamos los tres modelos más atractivos del momento : Honor X6a, Honor X5c Plus y Honor X7d que son los más vendidos en Mercado Libre .

El Honor X6a es una opción ideal para quienes buscan un dispositivo confiable y económico . Cuenta con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, pantalla de 6,56 pulgadas y triple cámara trasera de 50 + 2 + 2 Mpx, que permite capturar fotos con buena iluminación y distintos planos. La cámara frontal de 5 Mpx es perfecta para selfies y videollamadas.

Su batería de 5200 mAh garantiza autonomía para todo el día, ya sea para jugar, ver series o trabajar sin preocuparse por recargar constantemente. Además, incorpora sensor de huella dactilar para un desbloqueo rápido y seguro. Con un precio de $181.999 en Mercado Libre , disponible en seis cuotas de $30.333, representa una excelente opción para quienes buscan funcionalidad y buena autonomía sin gastar demasiado.

El Honor X5c Plus sube la apuesta con 6 GB de RAM + 6 GB virtuales y 256 GB de almacenamiento, impulsados por el procesador MediaTek Helio G81. Su pantalla de 6,74 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz y 16,7 millones de colores ofrece una experiencia visual fluida y nítida.

La cámara principal de 50 Mpx con sensor auxiliar para retratos y la frontal de 5 Mpx permiten capturar fotos de alta calidad. Su batería de 5.260 mAh soporta hasta 1.000 ciclos de carga y mantiene el 80% de capacidad por más de cuatro años, además de funcionar en temperaturas extremas.

Con un precio de $376.199 (24% de descuento sobre los $498.479 anteriores), disponible en seis cuotas de $62.699, el Honor X5c Plus combina rendimiento sólido, almacenamiento generoso y pantalla amplia, ideal para quienes buscan un equipo versátil y duradero.

Honor X7d: potencia, IA y resistencia

Honor X7d El Honor X7d combina potencia, inteligencia artificial, gran batería y resistencia para uso intensivo diario. Honor

Para quienes buscan el máximo rendimiento dentro de este rango de precio, el Honor X7d ofrece 8 GB de RAM + 8 GB virtuales y 256 GB de almacenamiento, con procesador Snapdragon 685 y GPU Adreno 610. Su pantalla Full View de 6,77 pulgadas alcanza 850 nits de brillo y 120 Hz adaptativos, con modos de confort ocular y protección frente a luz azul.

La cámara principal de 108 Mpx con IA, junto con funciones de reconocimiento facial y gestos, permite una fotografía profesional en el bolsillo. Su batería de 6.500 mAh con carga rápida de 35W y certificación DXOMARK Gold 2025 es la más potente de la categoría. Además, es resistente al polvo, al agua y a caídas de hasta 2 metros.

El Honor X7d, con precio de $499.000 y seis cuotas de $112.266 en Mercado Libre, destaca por su combinación de potencia, autonomía y durabilidad, siendo ideal para usuarios exigentes que buscan un smartphone robusto y completo sin superar el presupuesto.

En resumen, la serie Honor Serie X ofrece opciones adaptadas a distintos perfiles: desde el funcional y económico X6a, pasando por el equilibrado X5c Plus, hasta el potente y resistente X7d. Con precios accesibles y características competitivas, cualquiera de estos modelos puede convertirse en tu próximo smartphone de confianza.