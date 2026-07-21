Apareció el Honor Robot Phone durante los festejos de la final de la Copa Mundial

El prototipo de Honor Robot Phone sorprendió en los festejos de la selección española tras coronarse campeona del mundo en los Estados Unidos.

La final del Mundial 2026 tuvo un protagonista inesperado en el ámbito de la telefonía. Durante los festejos del plantel campeón, el futbolista Eric García utilizó el Honor Robot Phone para registrar las celebraciones desde el propio césped, revelando detalles inéditos del teléfono.

Las características técnicas de la cámara del teléfono de Honor La aparición pública de este equipo de Honor mostró un componente físico novedoso en su parte posterior. El dispositivo integra un módulo mecanizado tipo cardán o gimbal de cuatro grados de libertad que sobresale de la estructura y se mueve de manera autónoma mientras graba imágenes. En el apartado fotográfico, las filtraciones de la industria señalan que la cámara principal posee un sensor de 200 megapíxeles con apertura focal f/1.6. El módulo se completa con una cámara ultra gran angular de 50 megapíxeles y un lente teleobjetivo periscópico que alcanza también los 200 megapíxeles.

Honor desarrolló este sistema robótico en colaboración con la firma de tecnología cinematográfica ARRI. El objetivo central de esta alianza técnica consiste en llevar los estándares de la industria del cine a los dispositivos portátiles mediante funciones de seguimiento inteligente de sujetos en movimiento. Asimismo, el equipo incorpora una pantalla curva de entre 6,3 y 6,4 pulgadas con resolución 1,5K.

Fecha de lanzamiento del nuevo teléfono de Honor HONOR RobotPhone: The Biggest Winner of the FIFA World Cup pic.twitter.com/sUzixmqY7z — Ice Universe (@UniverseIce) July 20, 2026 El rendimiento general del equipo descansa en el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5. Para alimentar los motores mecánicos del soporte fotográfico y los componentes de procesamiento, la empresa incluyó una batería con una capacidad de 6.000 mAh. Aunque el mecanismo interno del soporte ocupa un volumen considerable dentro del chasis, la marca mantuvo una estructura equilibrada en el resto de la carcasa.

La compañía china prevé presentar el Honor Robot Phone de forma oficial durante el mes de agosto de 2026. Las primeras reservas comerciales ya abrieron en el mercado de China, aunque los representantes de la firma todavía no detallaron los valores finales ni la disponibilidad en el resto de las regiones. Los analistas del sector estiman que este teléfono alcanzará un costo elevado debido a la complejidad de sus piezas. La aparición espontánea del prototipo durante la premiación internacional representó una maniobra de comunicación eficiente para medir el interés de los usuarios.