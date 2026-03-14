¿Compañero o solo una herramienta? El Honor Robot Phone llega con una cámara gimbal

La marca Honor presentó un teléfono con un brazo mecánico que sigue al usuario. Analizamos si el Robot Phone es una verdadera innovación o solo un experimento.

La feria MWC 2026 de Barcelona dejó una sorpresa que nadie esperaba ver tan pronto. El nuevo Honor Robot Phone de la marca asiática utiliza un brazo mecánico para mover sus lentes de forma automática. Este equipo de Honor busca cambiar la manera en que grabamos videos y nos sacamos fotos usando inteligencia artificial avanzada.

El dispositivo es un "bicho raro" que llama la atención al instante. En lugar de tener una lente fija, este teléfono tiene un brazo mecánico que sale de la parte trasera. Este sistema permite que la cámara gire casi 360 grados para seguir a una persona mientras se mueve. Thomas Bai, experto en productos de la marca, explicó que el mecanismo es un 70% más chico que otros sistemas similares del mercado. Para lograr esto, usaron materiales de acero y titanio que ya probaron en sus modelos plegables.

El Robot Phone y la nueva cámara inteligente La tecnología detrás de este aparato es impresionante. El brazo tiene tres ejes de movimiento y permite que la cámara principal de 200 megapíxeles también sirva para las selfies. Esto asegura que la calidad de los autorretratos sea la misma que la de las fotos normales. El equipo sigue el movimiento de tu cara de forma automática. Si estás cocinando o haciendo un video para redes, el bicho te busca y te mantiene en el centro del cuadro al toque.

Honor Robot Phone 1 El brazo mecánico del Robot Phone se pliega y despliega según la necesidad del usuario. Honor Sin embargo, hay que ver si este hardware tan complejo no es demasiado frágil para el uso diario. El sistema se la banca bien en las demostraciones, pero los usuarios comunes suelen ser descuidados. El fabricante afirma que la estructura es duradera. El brazo se guarda detrás de una tapa cuando no lo usás. La cámara también ofrece una estabilización mucho más firme que los sistemas de software actuales. Es una joyita técnica que intenta resolver el problema de los videos movidos de una forma mecánica.

La visión de Honor sobre la tecnología móvil Honor Robot Phone El teaser del Honor Robot Phone. La empresa Honor quiere que el teléfono sea algo más que una pantalla fría. El equipo incluye un chatbot de inteligencia artificial que reacciona a lo que decís. Si le contás algo gracioso, el aparato puede "bailar" o hacer sonidos. Honor dice que el dispositivo percibe el entorno a través del movimiento y el sonido. No solo responde con voz, sino que mueve su "cabeza" mecánica para interactuar con el dueño.