Inteligencia artificial y dispositivos: HONOR debutó en el Argentina Digital Summit 2026

HONOR , compañía global líder en ecosistemas de dispositivos con inteligencia artificial, participó por primera vez en el Argentina Digital Summit 2026, el encuentro de referencia de la industria de las telecomunicaciones y la tecnología digital en Argentina. Organizado bajo el lema “ AI: Building Innovation”, el evento reunió a los principales actores del ecosistema digital del país y la región.

En su presentación, HONOR expuso su visión estratégica centrada en la Inteligencia Humana Aumentada y el estado de avance de su ALPHA PLAN: la hoja de ruta respaldada por una inversión global de 10.000 millones de dólares con la que la compañía está transformando su modelo de negocio, pasando de fabricante de teléfonos a líder global de ecosistemas de dispositivos con AI.

HONOR y la IA: un ecosistema que va más allá del teléfono

El ALPHA PLAN de HONOR se estructura en tres pilares. Alpha Phone redefine el concepto de teléfono integrando inteligencia artificial corpórea —la capacidad de los dispositivos de moverse, percibir el entorno y responder de forma expresiva—. Alpha Store propone un nuevo paradigma de ecosistema de AI que conecta dispositivos, servicios y usuarios. Alpha Lab, el tercer pilar, apunta a construir el nuevo paradigma de una civilización silicio-carbono, con el desarrollo del robot humanoide como su expresión más visible. Todo esto en beneficio de crear un ecosistema de valor compartido en donde HONOR le da la bienvenida a otras empresas enfocadas en la innovación basada en inteligencia artificial, incluso si se trata de competidores, para al final por medio de la IA impulsar el potencial humano.

La compañía llega al Argentina Digital Summit con una postura clara frente a la inteligencia artificial: la IA no puede ser patrimonio exclusivo de unos pocos. La visión de HONOR es que la tecnología más avanzada llegue a las manos de la mayor cantidad de personas posible, y que cada dispositivo sea una puerta de acceso real al nuevo mundo inteligente. Adicionalmente, la Inteligencia Humana Aumentada que propone HONOR, no busca reemplazar a los seres humanos en ningún frente, al contrario, su propósito es potenciar y crecer a la par.

"En HONOR creemos que la inteligencia artificial tiene que ser accesible para todas las personas. Nuestra misión es democratizar el acceso a la IA: que esté en el bolsillo de cada usuario, que simplifique su día a día, que lo empodere. Esa convicción es la que nos trajo al Argentina Digital Summit, y es la que guía cada decisión de producto y de negocio que tomamos como compañía" comentó David Moheno, Director de Comunicación y Relaciones Públicas, HONOR LATAM. "En HONOR creemos que la inteligencia artificial tiene que ser accesible para todas las personas. Nuestra misión es democratizar el acceso a la IA: que esté en el bolsillo de cada usuario, que simplifique su día a día, que lo empodere. Esa convicción es la que nos trajo al Argentina Digital Summit, y es la que guía cada decisión de producto y de negocio que tomamos como compañía" comentó David Moheno, Director de Comunicación y Relaciones Públicas, HONOR LATAM.

Esta visión se traduce en capacidades concretas dentro de los dispositivos HONOR disponibles hoy. A través de HONOR AI, los usuarios acceden a un ecosistema de funciones inteligentes integradas: Cámara AI para una captura fotográfica híbrida optimizada (que combina IA con el hardware de la cámara para mejorar automáticamente cada toma: desde el ajuste de luz y color hasta el reconocimiento de escenas y sujetos, logrando resultados de calidad profesional sin intervención manual); Edición AI para borrar elementos o extender vistas en imágenes; Productividad AI para traducir, resumir o editorializar texto en tiempo real; Batería AI para optimizar la duración y el desempeño energético del dispositivo; y Sistema AI para brindar asistencia personalizada con protección reforzada de la privacidad y la seguridad. A esto se suma una tecnología pionera a nivel mundial: la detección de suplantación de identidad por IA directamente en el dispositivo, capaz de identificar en tiempo real si el interlocutor en una videollamada es una persona real o una imagen generada artificialmente — una innovación que posiciona a HONOR en la vanguardia de la seguridad digital para el consumidor.

HONOR Magic V6: el plegable insignia en vivo

HONOR Magic V6_ el plegable insignia en vivo 3 Honor Magic V6: nuevo plegable de la marca. HONOR

En el marco del Argentina Digital Summit 2026, HONOR dio un adelanto del HONOR Magic V6, su teléfono plegable insignia y uno de los dispositivos más premiados del MWC 2026 de Barcelona. La presencia del HONOR Magic V6 en el evento marcó su primera aparición en Argentina: un plegable ultrafino de 8,75 mm con batería Silicon-Carbon de 6.660 mAh, certificaciones IP68/IP69, pantallas LTPO 2.0 de hasta 6.000 nits y el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5, en lo que constituye la expresión más avanzada de la visión de la marca para la era de la inteligencia artificial en dispositivos plegables.

HONOR Magic V6_ el plegable insignia en vivo 2 Honor presentó el plegable insignia de la marca. HONOR

Una compañía en plena expansión global, con presencia creciente en Argentina

El desempeño global de HONOR respalda su posicionamiento. Según datos de Omdia, la compañía cerró 2025 con un crecimiento del 11% en envíos de teléfono, consolidándose como el fabricante número uno en crecimiento entre los diez principales vendedores a nivel mundial, con un crecimiento global en envíos durante el primer trimestre del 2026 de un 25%. Este resultado se da en un contexto donde el mercado global creció apenas un 2%, lo que subraya la capacidad de HONOR para ganar terreno en un entorno competitivo y exigente.

En el MWC 2026 de Barcelona, la compañía dio a conocer el Robot Phone —una nueva especie de teléfono con inteligencia corpórea y movimiento de grado robótico— y su primer robot humanoide, con cobertura de medios como Bloomberg, Reuters y CNBC. Ambos lanzamientos confirman que la apuesta de HONOR por la IA no se limita al software: es una transformación profunda de lo que puede ser un dispositivo de consumo.

El primer paso de HONOR en Argentina llegó en diciembre de 2025: el lanzamiento del HONOR X7d junto a Claro, su primer smartphone disponible en el mercado local. La respuesta fue positiva, y la marca no tardó en ampliar su red: sumó a Riiing, uno de los principales retailers de tecnología del país, y luego a Personal, extendiendo su presencia tanto en canales digitales como en puntos de venta físicos. En el corto plazo, HONOR busca continuar desarrollando su presencia en Argentina con nuevos pasos que consoliden su posición en el mercado.