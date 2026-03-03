Honor presentó el Honor Robot Phone en el MWC 2026: el primer teléfono con capacidades robot

El nuevo dispositivo de Honor llega con un diseño robótico que permite seguimiento autónomo y expresión física durante el uso diario.

Honor presentó su nueva propuesta con el Honor Robot Phone durante la feria de Barcelona. Este dispositivo no es un teléfono común porque tiene la capacidad de moverse y reaccionar al entorno. La marca busca que la tecnología móvil pase de las pantallas a una interacción física real.

En el marco del MWC 2026, esta novedad muestra que la inteligencia artificial ya es una realidad en los teléfonos. El equipo tiene percepción espacial y puede ajustar su posición en tiempo real. Aunque los celulares siempre fueron objetos estáticos, este modelo rompe ese molde porque puede seguirte con la mirada de su cámara mientras caminás por la habitación durante una videollamada.

Honor Robot Phone 1 El Honor Robot Phone incluye un gimbal 4DoF ultracompacto que permite estabilización precisa en tres ejes. Honor Honor Robot Phone: un teléfono con vida propia Honor Robot Phone presentación en el MWC 2026 El dispositivo utiliza un sistema de micromotores ultrafinos que permiten un movimiento fluido. Para lograr esto, la firma desarrolló un gimbal de tres ejes muy compacto que entra justo en el cuerpo del equipo. Según los datos técnicos de la presentación, este sistema mecánico ofrece una estabilización superior, incluso cuando el usuario se mueve rápido o graba con una sola mano.

Honor Robot Phone 2 El Honor Robot Phone utiliza sensores avanzados para interactuar físicamente con su entorno. Honor La cámara del Honor Robot Phone no se queda atrás, ya que cuenta con un sensor de 200MP. Con la función AI SpinShot, el Honor Robot Phone hace rotaciones automáticas de 90 y 180 grados para lograr efectos de cine, un avance que permite que cualquiera filme como un profesional sin tener que comprar estabilizadores externos caros o pesados. El equipo reconoce sonidos y rastrea objetos para que nada se escape del encuadre.

La apuesta por la robótica en el MWC 2026 Honor no se quedó solo en el teléfono y también mostró su primer robot humanoide. Este autómata está pensado para dar apoyo emocional, ayudar con las compras o revisar entornos de trabajo. Lo interesante es que este robot reconoce al usuario gracias a la integración con el ecosistema de la cuenta de la marca, entendiendo sus gustos y preferencias desde el primer momento.