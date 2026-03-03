Comprar el Samsung Galaxy S26 Ultra en Chile: cuánto se ahorra frente a la Argentina

El lanzamiento del Samsung Galaxy S26 Ultra reactivó un clásico entre consumidores tecnológicos argentinos: ¿conviene comprarlo en Argentina o cruzar a Chile para traerlo? El nuevo tope de gama ya se deja ver en vitrinas chilenas como Ripley y también aparece publicado en Mercado Libre Argentina . La tentación es el precio. Pero la decisión final no se define solo por la etiqueta: también pesan el rendimiento real del equipo, el stock disponible y los costos indirectos del viaje.

El Galaxy S26 Ultra llega como la evolución lógica de la serie más ambiciosa de Samsung . En el centro del equipo está el Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, un chip deca-core que, según especificaciones, alcanza picos de hasta 4,74 GHz y se apoya en una GPU Adreno 840. El foco está claro: inteligencia artificial avanzada, gaming de alto nivel y procesamiento multimedia pesado sin compromisos.

En pantalla, sostiene uno de los diferenciales que suelen justificar el salto a la línea Ultra: panel Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas, resolución Quad HD+ y 120 Hz, con protección Gorilla Glass DX+. En esta variante, el combo se completa con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, Android 16 y conectividad de última generación: 5G Sub-6 global, Wi-Fi 7 y Bluetooth 6.0.

En fotografía, Samsung vuelve a jugar fuerte con un sistema trasero cuádruple . El sensor principal es de 200 MP y lo acompañan dos cámaras de 50 MP más un teleobjetivo adicional de 10 MP. En video, promete grabación hasta 8K. La batería se mantiene en 5000 mAh, con carga rápida y una autonomía que la marca ubica por encima de las 30 horas de uso multimedia.

La comparación, como método, es sencilla y sirve para cualquier modelo: convertir el precio chileno a dólares con el tipo de cambio de ese país y, luego, pasar esos dólares a pesos argentinos al cambio oficial de referencia.

Con los números disponibles en este caso:

Precio en Chile: $1.529.990 CLP;

Cotización Chile : $884,00 CLP/USD - $1.529.990 ÷ $884,00 = USD 1.730,75.

: $884,00 CLP/USD - $1.529.990 ÷ $884,00 = USD 1.730,75. Cotización oficial Argentina (referencia 02/03/2026): $1.425,00 ARS/USD - USD 1.730,75 × $1.425,00 = $2.466.318 ARS (equivalente estimado).

Con esa equivalencia estimada, la comparación se vuelve nítida: en la publicación en Mercado Libre Argentina aparece en $3.799.000. Traducido, con esa conversión estimada, comprarlo en Chile lo deja casi $1,5 millones por debajo del valor local. La diferencia es grande incluso antes de sumar pasajes, combustible, estadía o el costo del tiempo.

Problemas Samsung Galaxy S26 Ultra - Interna 2 La ecuación cambia por pago en dólares y Aduana: gastos de viaje y franquicia pueden ajustar. Shuttersotck

Pagos, tipo de cambio y Aduana: lo que puede cambiar el resultado

La forma de pago es clave para que la ecuación no se desarme. Quienes viajan suelen buscar pagar con dólares propios para evitar recargos bancarios cuando el consumo se pesifica. Dos caminos habituales:

Tarjeta de crédito en dólares (una cuota): si se liquida en USD con saldo propio, se evita el recargo del 30% que suele aparecer cuando hay conversión a pesos.

Tarjeta de débito en dólares: debitando desde caja de ahorro en USD y con la preferencia de consumos internacionales bien configurada, también se paga con dólares propios y se esquiva ese 30% mientras no haya conversión.

Aduana es el otro punto que siempre entra en la conversación. En general, pueden existir cargos de hasta 60% sobre el excedente de la franquicia, pero teléfonos y computadoras personales están libres de impuestos. Aun así, la recomendación práctica es no hacer cuentas “perfectas” sin contemplar el marco de ingreso y las condiciones reales del viaje.

Con todo sobre la mesa, el Samsung Galaxy S26 Ultra se perfila como una compra claramente más barata en Chile en la comparación directa. La pregunta final no es solo “cuánto cuesta”, sino “cuánto te cuesta traerlo” y qué tan bien podés sostener el tipo de cambio al momento de pagar.