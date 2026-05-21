Mundial 2026: Lionel Scaloni podría tomar una sorpresiva decisión con Santiago Beltrán

La historia de Santiago Beltrán no deja de sumar capítulos a una velocidad inesperada. Hace apenas un año era arquero de la Reserva de River y, producto de las lesiones de Franco Armani y Ezequiel Centurión, recibió la oportunidad de debutar en Primera. Hoy se transformó en una de las grandes apariciones del fútbol argentino en este arranque de 2026 y su nombre ya figura entre los 55 preseleccionados de la Selección argentina para el Mundial 2026 .

Aunque los tres arqueros que irían al Mundial parecen estar definidos —Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso—, en el entorno de la Selección surgió una idea que ya fue comunicada tanto al club de Núñez como al círculo cercano del juvenil: que Beltrán forme parte de la preparación previa al torneo junto al plantel de Lionel Scaloni, según informó Diego Monroig, periodista que cubre a la Albiceleste en ESPN.

La posibilidad es concreta. River disputará su último partido antes del receso el 27 de mayo por la Copa Sudamericana y luego el arquero tenía previsto comenzar sus vacaciones. Sin embargo, existe la chance de que su descanso se postergue para integrarse a la gira previa de la Selección, que incluiría amistosos ante Honduras e Islandia, además de permanecer algunos días en Kansas City hasta el debut mundialista frente a Argelia el 16 de junio.

Dentro del predio de Predio Lionel Andrés Messi consideran que Beltrán tiene un enorme potencial y creen que este tipo de experiencias podrían acelerar todavía más su crecimiento. La idea es que pueda entrenarse junto a tres arqueros consolidados y convivir con el núcleo campeón del mundo, algo que también es visto con buenos ojos por River, más allá de que el joven prácticamente no tendría descanso antes de la pretemporada que encabezará Eduardo Coudet en Europa.

Santiago Beltrán Beltrán, de gran presente en River, podría tener una oportunidad única en la Selección argentina. @RiverPlate

El arquero ya venía siendo seguido de cerca por Martín Tocalli, entrenador de arqueros de la Selección. Incluso, antes de explotar definitivamente en River y tras recuperarse de una grave lesión, había trabajado como sparring de la Albiceleste en noviembre de 2025. Ahora, la intención es que pueda convertirse en el cuarto arquero de la delegación durante la gira previa y viva desde adentro la experiencia de compartir el día a día con Lionel Messi y el resto de los campeones del mundo.