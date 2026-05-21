El DT de Bragantino, tras el empate agónico de River: "En el vestuario hubo un ambiente pesado, de decepción"

Cuando parecía que Bragantino se iba a llevar la victoria y tres puntos de oro del Monumental, un tanto agónico de Lautaro Pereyra a los 93’ puso el 1-1 final entre River y el conjunto brasileño por la quinta fecha de la Copa Sudamericana .

Con este resultado, el equipo dirigido por Eduardo Coudet se clasificó a la siguiente instancia del certamen continental y en la última fecha (contra Blooming de local) buscará certificar su pase a los octavos de final. Por su parte, el conjunto paulista quedó segundo con 7 unidades y definirá con Carabobo quien avanza a la próxima ronda.

Tras el final del partido, Vágner Mancini, DT de Bragantino , habló en conferencia de prensa y allí se lamentó por no haberse llevado los tres puntos de Núñez. Además, cuando le preguntaron sobre cómo estaban los jugadores en el vestuario, el entrenador lanzó una durísima frase que evidenció el duro golpe del empate agónico del Millonario: “En el vestuario hubo un ambiente pesado, de decepción”, comenzó.

"Sobre todo porque hicimos un gran partido, teníamos el partido en la mano, estuvimos 1-0 y tuvimos oportunidades de ampliar el marcador. Lamentablemente, así como sucedió en el partido en Braganca, nos terminaron metiendo el gol en la última jugada debido a un jugador que ya había tenido una situación clara minutos antes y que debería estar más marcado en campo", continuó.

"Ese fue el gran error de nosotros en un partido donde no le dimos muchas chances a River. Este gol no puede de ninguna manera compensar el gran partido que hicimos, pero el equipo acabó cometiendo un error en los últimos minutos y acabó sufriendo un empate", concluyó Mancini.