Con el regreso de un histórico, Alemania presentó la lista de 26 futbolistas para el Mundial 2026

Con la vuelta de un histórico futbolista, Julian Nagelsmann presentó la lista de los 26 jugadores que buscarán darle el quinto título mundial a Alemania.

Alemania presentó su lista de 26 jugadores para el Mundial con el regreso de un histórico.

Alemania presentó su lista definitiva de convocados para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México 2026, donde se destaca la presencia Manuel Neuer, histórico arquero de 40 años.

Neuer, quien viene de tener una gran temporada con el Bayern Múnich, equipo en el que se encuentra desde mediados del 2011, disputará su quinta cita mundialista con Julian Nagelsmann como director técnico.

Manuel Neuer vuelve a la Selección de Alemania para disputar el Mundial La primera participación de Neuer se dio en Sudáfrica 2010, donde la selección alemana alcanzó las semifinales y terminó tercera. Sin embargo, su mejor actuación fue en Brasil 2014, donde revolucionó el puesto al mostrarse como una especie de líbero para salvar a sus compañeros en varias ocasiones cuando quedaban mal parados.

Neuer se lamenta. Foto: archivo Manuel Neuer volverá a la Selección de Alemania tras anunciar su retiro. Foto: archivo A partir de allí todo fue muy complicado para la Selección de Alemania, que se despidió en la fase de grupos tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022. El histórico arquero había anunciado su retiro de la selección luego de la Eurocopa que se disputó en Alemania en el 2024, donde fueron eliminados en los cuartos de final por España, por lo que volverá a ponerse el buzo de la “Mannschaft” después de casi 700 días.