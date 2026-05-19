Toma forma el megaproyecto germano-danés que cambiará el norte de Europa: el Fehmarnbelt

El megaproyecto germano-danés empezó a tomar forma bajo el mar Báltico. Se trata del túnel del Fehmarnbelt, una obra de ingeniería que unirá Dinamarca y Alemania y que, cuando esté terminada, será el túnel sumergido más largo del mundo.

La obra dio un paso clave en los últimos días con la instalación del primer gran bloque de hormigón en el lecho marino. No es una pieza menor: el elemento mide 217 metros de largo y pesa unas 73.500 toneladas. Fue trasladado desde la fábrica ubicada en Rødbyhavn, en la isla danesa de Lolland, hasta el punto donde comenzó la inmersión.

El túnel tendrá unos 18 kilómetros de extensión y conectará Rødbyhavn, en Dinamarca , con Puttgarden, en Alemania . La estructura no será solo para autos, ya que también incluirá vías electrificadas para trenes de alta velocidad. Según el proyecto, el cruce podrá hacerse en unos 10 minutos en auto y en apenas 7 minutos en tren.

El megaproyecto busca reducir los tiempos de viaje entre el norte de Alemania y Escandinavia.

Uno de los aspectos más llamativos de la obra es su sistema de construcción. En lugar de perforar todo el fondo marino, los ingenieros fabrican enormes secciones de hormigón en tierra, las remolcan por el agua y luego las hunden con precisión en una zanja preparada sobre el fondo del mar. En total, la megaestructura estará formada por 89 elementos .

Cada bloque contiene tubos para la autopista, el ferrocarril y los sistemas técnicos. La maniobra exige una precisión extrema, porque las piezas deben quedar alineadas dentro de márgenes muy pequeños. Por eso, la colocación del primer segmento fue considerada uno de los momentos más importantes desde el inicio de la construcción.

El objetivo del túnel es crear una conexión fija entre Alemania y Dinamarca, sin depender del ferry que actualmente cruza la zona. Además, el megaproyecto busca mejorar el corredor de transporte entre Hamburgo y Copenhague, dos puntos centrales para el comercio, el turismo y la movilidad en el norte de Europa.

La obra comenzó en 2020 del lado danés y en 2021 del lado alemán. Aunque inicialmente se esperaba que el enlace estuviera listo en 2029, las demoras en algunas etapas obligaron a revisar el calendario. Aun así, el avance bajo el mar Báltico confirma que una de las megaestructuras más ambiciosas de Europa ya dejó de ser solo un plano.

Cuando esté terminado, el túnel del Fehmarnbelt no solo marcará un récord técnico. También cambiará la forma de viajar entre Escandinavia y el continente europeo, con una conexión más rápida, directa y menos expuesta al clima.

Fuentes usadas para los datos principales: Femern A/S informó la inmersión del primer elemento, sus dimensiones, peso, composición y tiempos de viaje previstos; Arup también detalló que el túnel tendrá 18 kilómetros y será el túnel sumergido más largo del mundo.