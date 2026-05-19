Perros en invierno: cuándo realmente necesitan usar abrigo

Llegan los días fríos y muchas personas se preguntan si realmente es necesario abrigar a sus mascotas durante el invierno. La respuesta no es igual para todos los perros , ya que depende de distintos factores como el tamaño, la edad, el tipo de pelaje y el estado de salud de cada animal.

Veterinarios explican que los perros pequeños, de pelo corto, cachorros y adultos mayores suelen ser los más sensibles a las bajas temperaturas. En esos casos, el uso de abrigo puede ayudar a mantener el calor corporal y evitar molestias durante los paseos o incluso dentro de casa.

Las razas pequeñas como chihuahua , pinscher o galgo suelen perder temperatura corporal más rápido y pueden necesitar abrigo especialmente durante las mañanas y noches frías. Lo mismo ocurre con perros mayores o mascotas que padecen enfermedades articulares, ya que el frío puede afectar su movilidad y bienestar.

Por el contrario, existen razas que están naturalmente preparadas para soportar temperaturas bajas gracias a su tipo de pelaje. Perros como el husky siberiano o el malamute cuentan con doble capa de pelo, lo que les permite conservar mejor el calor sin necesidad de usar ropa adicional.

El pelaje, la edad y la salud influyen al momento de decidir si un perro necesita abrigo. Foto: SHUTERSTOCK

Las señales que indican que un perro tiene frío

Existen algunos comportamientos que pueden ayudar a detectar si una mascota está sintiendo frío:

tiembla constantemente

busca lugares cálidos

duerme más de lo habitual

evita salir al exterior

camina más lento durante los paseos

Cómo elegir un buen abrigo para perros

El abrigo ideal debe ser cómodo, permitir que el perro se mueva con facilidad y no generar incomodidad al caminar. Además, se recomienda que cubra principalmente el pecho y la espalda para protegerlo del viento y la humedad.

Veterinarios también recuerdan que el uso de ropa no reemplaza otros cuidados importantes durante el invierno. Mantener a la mascota seca, ofrecerle un espacio cálido para descansar lejos de corrientes de aire y evitar exposiciones prolongadas al frío extremo también son medidas fundamentales para cuidar su salud.