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Perros en invierno: cuándo realmente necesitan usar abrigo

Llega el invierno y muchos dueños se preguntan cuándo los perros necesitan abrigo según su tamaño, edad, pelaje y estado de salud.

Alejandro Llorente

Los perros pequeños y de pelo corto suelen necesitar abrigo durante el invierno. Foto: Archivo

Los perros pequeños y de pelo corto suelen necesitar abrigo durante el invierno. Foto: Archivo

SHUTERSTOCK

Llegan los días fríos y muchas personas se preguntan si realmente es necesario abrigar a sus mascotas durante el invierno. La respuesta no es igual para todos los perros, ya que depende de distintos factores como el tamaño, la edad, el tipo de pelaje y el estado de salud de cada animal.

Veterinarios explican que los perros pequeños, de pelo corto, cachorros y adultos mayores suelen ser los más sensibles a las bajas temperaturas. En esos casos, el uso de abrigo puede ayudar a mantener el calor corporal y evitar molestias durante los paseos o incluso dentro de casa.

Qué perros necesitan abrigo en invierno

Las razas pequeñas como chihuahua, pinscher o galgo suelen perder temperatura corporal más rápido y pueden necesitar abrigo especialmente durante las mañanas y noches frías. Lo mismo ocurre con perros mayores o mascotas que padecen enfermedades articulares, ya que el frío puede afectar su movilidad y bienestar.

Por el contrario, existen razas que están naturalmente preparadas para soportar temperaturas bajas gracias a su tipo de pelaje. Perros como el husky siberiano o el malamute cuentan con doble capa de pelo, lo que les permite conservar mejor el calor sin necesidad de usar ropa adicional.

MASCOTAS LOS PERROS Y EL FRÍO. Foto: SHUTERSTOCK
El pelaje, la edad y la salud influyen al momento de decidir si un perro necesita abrigo. Foto: SHUTERSTOCK

El pelaje, la edad y la salud influyen al momento de decidir si un perro necesita abrigo. Foto: SHUTERSTOCK

Las señales que indican que un perro tiene frío

Existen algunos comportamientos que pueden ayudar a detectar si una mascota está sintiendo frío:

  • tiembla constantemente
  • busca lugares cálidos
  • duerme más de lo habitual
  • evita salir al exterior
  • camina más lento durante los paseos

Cómo elegir un buen abrigo para perros

El abrigo ideal debe ser cómodo, permitir que el perro se mueva con facilidad y no generar incomodidad al caminar. Además, se recomienda que cubra principalmente el pecho y la espalda para protegerlo del viento y la humedad.

Veterinarios también recuerdan que el uso de ropa no reemplaza otros cuidados importantes durante el invierno. Mantener a la mascota seca, ofrecerle un espacio cálido para descansar lejos de corrientes de aire y evitar exposiciones prolongadas al frío extremo también son medidas fundamentales para cuidar su salud.

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