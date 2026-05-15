Cada cuánto hay que lavar el bebedero del perro y qué recomiendan expertos

El bebedero de tu perro puede acumular más bacterias de las que muchas personas imaginan. Aunque el agua parezca limpia, la saliva, los restos de comida y la humedad constante favorecen la aparición de microorganismos que pueden afectar la salud de las mascotas.

Por eso, especialistas en higiene animal recomiendan prestar más atención a la limpieza diaria del recipiente. Según explican, usar una esponja común de cocina no siempre es la mejor opción, ya que también puede acumular bacterias y trasladarlas al bebedero.

Los expertos aconsejan reemplazar las esponjas por cepillos exclusivos para mascotas o elementos que puedan desinfectarse fácilmente después de cada uso. De esta manera, se reduce el riesgo de contaminación cruzada con otros utensilios del hogar.

La limpieza correcta comienza por vaciar el agua sobrante todos los días. Luego, se recomienda lavar el recipiente con agua caliente y frotar bien las paredes internas y los bordes. Después hay que enjuagar varias veces para eliminar cualquier residuo y secarlo antes de volver a llenarlo.

Otro punto importante es la desinfección semanal. Veterinarios sugieren realizar una limpieza más profunda al menos una vez por semana para evitar la formación de biopelículas, unas capas invisibles de bacterias que pueden desarrollarse en superficies húmedas.

Cuando el bebedero no se higieniza con frecuencia, el agua puede cambiar de olor o sabor. Además, algunas bacterias podrían provocar malestar digestivo, vómitos o diarrea en los perros. Mantener el recipiente limpio también ayuda a que las mascotas se hidraten mejor.

Qué tipo de bebedero es el mejor para tu perro

Los especialistas también recomiendan elegir recipientes de acero inoxidable o cerámica. Estos materiales suelen acumular menos bacterias que algunos plásticos dañados o rayados, donde los microorganismos encuentran más lugares para adherirse.

Además de limpiar el recipiente, es importante cambiar el agua varias veces al día, especialmente durante los días calurosos.