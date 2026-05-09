Un motociclista murió tras impactar contra un perro en Guaymallén

Un motociclista falleció en Guaymallén tras un accidente vial que se produjo al impactar contra un perro en calle Coronel Gallardo.

Un motociclista de 26 años murió este sábado por la noche en Guaymallén luego de protagonizar un accidente vial sobre la intersección de calles Coronel Gallardo y Vieytes, en el distrito de Bermejo. Los efectivos policiales investigan las causas del siniestro.

De acuerdo al reporte policial, el hecho sucedió cerca de las 19:20 a la altura del 3900 de calle Coronel Gallardo, donde el conductor de una motocicleta Corven 150 cc circulaba de norte a sur cuando aparentemente atropelló a un perro. Como consecuencia del impacto, el hombre perdió el dominio del rodado y cayó sobre el asfalto, sufriendo heridas de gravedad.

Ante esta situación, minutos después arribó a la zona del accidente una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), cuyo personal constató el fallecimiento de la víctima en el lugar del hecho.