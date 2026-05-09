Accidente fatal: una mujer murió tras ser atropellada en Las Heras

Una mujer murió este sábado por la tarde en un accidente vial luego de ser atropellada por un vehículo en Las Heras . La Policía fue alertada a través de un llamado al 911. La víctima falleció en el lugar minutos después del arribo de los uniformados.

De acuerdo con el reporte preliminar, el siniestro tuvo lugar aproximadamente a las 16:53 sobre calle Regalado Olguín, frente al barrio 8 de Abril. Ante esta situación se produjo el llamado a la línea de emergencia para alertar sobre el accidente, el cual involucraba a un peatón.

Al arribar al lugar, los uniformados encontraron a una mujer tendida sobre la carpeta asfáltica, inconsciente y en grave estado de salud. A pocos metros también se hallaba detenido el vehículo implicado en el hecho.

Minutos después llegó personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que constató el fallecimiento de la víctima en el lugar. De momento, la mujer aún no ha sido identificada oficialmente, por lo que se aguardan mayores precisiones.

Cómo se produjo el accidente

De acuerdo con las primeras averiguaciones, personal de videovigilancia revisó las cámaras de seguridad y detectó que el rodado circulaba de este a oeste por calle Regalado Olguín, mientras que la mujer se encontraba sobre la banquina norte. Según la información que maneja la Policía, la víctima se habría arrojado delante del vehículo.

El hecho se encuentra bajo investigación para dilucidar los detalles del siniestro.

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