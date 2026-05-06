Gimena Accardi fue la segunda visita de la semana en Otro Día Perdido y hablaron de todo junto a Mario Pergolini. La actriz contó cómo transitó la separación con Nicolás Vázquez y también el momento que los tuvo al borde de la muerte en Miami.

Fue el conductor de El Trece quien con todo respeto le preguntó sobre el tema y ella no dudó en contestar: "Aprovecho que estás acá y me la contestás si querés. Vos atravesaste algo increíble en Miami y cuando paso por ahí y veo el lugar, inmediatamente hablamos de vos y lo que pasaron. Ustedes se salvan por segundos".

"Nunca lo hablamos en las notas a ese tema porque nos parecía fuerte... Yo esa mañana me desperté y nos fuimos a caminar con Nico ", comenzó diciendo la artista sobre el accidente que claramente es un tema muy sensible para ella y también para su expareja.

Gimena Accardi recordó el accidente que la tuvo al borde de la muerte en Miami: "No creía en los milagros"

"Estábamos laburando y en la casa de una persona que conocíamos y venía de morir mi viejo en pandemia y yo le decía que no creía en los milagros", comentó Accardi muy movilizada.

Captura de pantalla 2026-05-06 090848 Gimena Accardi se mostró movilizada al recordar el accidente. Foto: captura de video / El Trece.

Luego, agregó: "Esa misma noche nos sucedió uno. Lo primero que se derrumbó fue el estacionamiento en el que estábamos nosotros. De la torre que colapsó, murieron todos", cerró. También subrayó que en ese momento se encontraban en el ascensor.