Gimena Accardi reveló qué tipo de hombres le atraen y le llovieron propuestas desubicadas: "Te tratan como una..."

La actriz participó en Las chicas de la culpa este domingo y detalló el perfil de hombre que la seduce y el aluvión de mensajes que recibió.

Gimena Accardi estuvo como invitada a Las chicas de la culpa.

Una anécdota sin filtro volvió a poner a Gimena Accardi en el centro de la escena. Durante su paso por el ciclo Las chicas de la culpa, la actriz recordó el inesperado efecto que tuvo una frase que había dicho tiempo atrás y que, con el correr de los meses, sigue generando repercusión.

"Sí, dije que me gustaban porque te tratan como una princesa”, recordó la artista, al referirse a su preferencia por los "turros", un comentario que rápidamente se viralizó.

Esto fue lo que dijo Gimena Accardi en Las chicas de la culpa Gimena Accardi Confesó Qué Tipo De Hombres Le Gustan

Lejos de bajarle el tono, Accardi explicó que su postura surgió en medio de una charla sobre prejuicios sociales y cómo ciertas etiquetas condicionan la mirada sobre las personas. "Me acuerdo de que en el streaming había un tópico sobre el tema y yo dije que a ellos se los estigmatizaba. Ojo, también hay abogados y médicos que son muy malos, pero el turro te trata como una princesa y eso me gusta", aseguró la invitada.

Incluso fue más específica al describir el tipo de hombres que le resulta atractivo: "El tipo en cuero con el short de fútbol, haciendo el asado, me gusta. Si me preguntás, me gusta más que el tipo de traje".