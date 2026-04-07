Nicolás Vázquez y Gimena Accardi juntos por primera vez tras la separación: el triste motivo del reencuentro

La expareja fue vista en la capilla del Cementerio Memorial de Pilar tras la pérdida de un reconocido representante de actores y actrices.

La sorpresiva muerte del productor Alejandro Farrell, un referente con más de cuatro décadas de trayectoria impulsando la carrera de numerosos talentos, generó una profunda conmoción en el ambiente artístico argentino. Menos de veinticuatro horas después de conocerse la triste noticia, colegas, amigos y familiares se congregaron en el cementerio Memorial de Pilar para darle el último adiós.

En medio de la congoja generalizada, la ceremonia dejó una postal de fuerte carga emocional: el reencuentro público de Nico Vázquez y Gimena Accardi. Tras su separación, los actores volvieron a verse en un contexto de luto, demostrando una profunda cercanía y respeto frente a la dolorosa pérdida de un ser querido en común.

Caminando juntos bajo la lluvia gimena accardi y nico vazquez La expareja, en buenos términos. X / @porqueTTarg El clima pareció acompañar la tristeza de la despedida. En un martes gris, con el cielo encapotado y bajo una llovizna persistente, se pudo ver a Vázquez y Accardi caminando juntos por los senderos del predio. Protegidos por un paraguas violeta que sostenía la actriz, ambos compartieron un recorrido marcado por la introspección, el silencio y evidentes gestos de apoyo mutuo.

El acompañamiento de los colegas nico vazquez con alejandro farrell La despedida del actor en redes. IG @nicovazquezok El vacío que deja la partida de Alejandro Farrell quedó en evidencia por la cantidad de referentes del medio que se acercaron para despedirlo. El féretro, cubierto por flores blancas, fue acompañado en todo momento por su círculo más íntimo, quienes intercambiaron abrazos y anécdotas a lo largo de la ceremonia.