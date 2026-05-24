Netflix: la serie argentina que acaba de estrenar y ya conquistó a los usuarios
Netflix estrenó una producción nacional que llamó la atención de los fans y conquistó el primer lugar del Top 10.
Netflix se encuentra renovando sus propuestas audiovisuales y llegaron nuevas series, documentales y películas a una de las plataformas de streaming más preferidas por los usuarios. En los últimos días se estrenó una producción nacional que conquistó rápidamente a los usuarios.
El 20 de mayo llegó a la plataforma Carísima, la serie protagonizada por Caro Pardíaco, el personaje de humor nacido en los sketches de Cualca que rápidamente se convirtió en un fenómeno digital y llegó finalmente a Netflix.
Producida por Labhouse en asociación con Olga, la historia explora el universo de Caro Pardíaco, ícono post-pop, empresaria de la noche y reina del stream, que sufre una crisis existencial a pocos días de cumplir 30 años y tener que organizar la fiesta más zarpada de su historia.
Carísima, la serie argentina que está conquistando Netflix
La aparición repentina de Leo, un psicópata con múltiples personalidades que la enamorará, pondrá en riesgo todo. Caro tendrá que salvar su fiesta, su vida y su identidad. Con toques de thriller ansioso y muchísimo humor.
Tan solo en cuatro días, la producción audiovisual conquistó Netflix y ya se encuentra en el primer lugar dentro del Top 10 de nuestro país. Carísima tiene 10 episodios de 10 minutos cada uno, en formato horizontal, siendo el primer formato de serie corta de Netflix Argentina.