Netflix: la serie argentina que acaba de estrenar y ya conquistó a los usuarios

Netflix estrenó una producción nacional que llamó la atención de los fans y conquistó el primer lugar del Top 10.

Netflix se encuentra renovando sus propuestas audiovisuales y llegaron nuevas series, documentales y películas a una de las plataformas de streaming más preferidas por los usuarios. En los últimos días se estrenó una producción nacional que conquistó rápidamente a los usuarios.

El 20 de mayo llegó a la plataforma Carísima, la serie protagonizada por Caro Pardíaco, el personaje de humor nacido en los sketches de Cualca que rápidamente se convirtió en un fenómeno digital y llegó finalmente a Netflix.

Producida por Labhouse en asociación con Olga, la historia explora el universo de Caro Pardíaco, ícono post-pop, empresaria de la noche y reina del stream, que sufre una crisis existencial a pocos días de cumplir 30 años y tener que organizar la fiesta más zarpada de su historia.

Carísima, la serie argentina que está conquistando Netflix Carísima - Promoción Netflix

La aparición repentina de Leo, un psicópata con múltiples personalidades que la enamorará, pondrá en riesgo todo. Caro tendrá que salvar su fiesta, su vida y su identidad. Con toques de thriller ansioso y muchísimo humor.