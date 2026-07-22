La película que te lleva a los años 70 con una historia real de amistad, rebeldía y sobre todo cambio
Basada en hechos reales, esta película reconstruye el nacimiento de una escena juvenil que mezcló rebeldía, amistad, ambición y una forma nueva de entender la calle.
No todas las historias sobre adolescencia y rebeldía necesitan grandes discursos para dejar huella. Algunas encuentran su fuerza en la energía de una época, en la amistad de un grupo y en esa sensación de que algo está por cambiar para siempre. Ahí aparece Lords of Dogtown, una película que mira hacia los años 70 para contar el origen de un fenómeno juvenil que terminó desbordando mucho más que su propio barrio.
Lords of Dogtown: amistad y rebeldía en los 70
La película se mete en la historia real de los Z-Boys, un grupo de chicos de Venice y Santa Mónica que empezó a destacar en el mundo del skate cuando todavía no existía como fenómeno global. Lejos de mostrarlos como héroes prefabricados, el relato se concentra en sus vínculos, en el hambre de salir adelante y en la manera en que una pasión compartida fue transformándose en ambición, competencia y fama.
Esta película se encuentra en Netflix.
Uno de los puntos más atractivos de la película está en su contexto. Más que limitarse a mostrar trucos o competencias, reconstruye una California áspera, marcada por el desgaste urbano, el desencanto y una juventud que buscaba abrirse camino desde la calle. Ese clima le da a la historia una identidad muy fuerte y hace que funcione incluso para quienes no tienen ningún vínculo previo con el universo del skate.
El quiebre de la fama en el skate
También juega a favor que la película no idealiza del todo a sus protagonistas. A medida que el grupo crece, empiezan a aparecer tensiones, diferencias y egos que empujan la historia hacia otro lugar. Lo que arranca como una aventura de amigos se convierte de a poco en un relato sobre éxito, presión y quiebre, algo que le da más peso que el de una simple película deportiva o nostálgica.
Con esa mezcla de energía juvenil, historia real y retrato de época, Lords of Dogtown encuentra una forma muy efectiva de meterse en una generación que quería romper con todo. La película no solo revive los años 70, sino también el momento en que un grupo de adolescentes entendió que podía cambiar las reglas desde un rincón olvidado de California.