La película que te lleva a los años 70 con una historia real de amistad, rebeldía y sobre todo cambio

Basada en hechos reales, esta película reconstruye el nacimiento de una escena juvenil que mezcló rebeldía, amistad, ambición y una forma nueva de entender la calle.

La película está inspirada en la historia real de los Z-Boys, un grupo de adolescentes de California que terminó dejando una marca profunda en su época.

No todas las historias sobre adolescencia y rebeldía necesitan grandes discursos para dejar huella. Algunas encuentran su fuerza en la energía de una época, en la amistad de un grupo y en esa sensación de que algo está por cambiar para siempre. Ahí aparece Lords of Dogtown, una película que mira hacia los años 70 para contar el origen de un fenómeno juvenil que terminó desbordando mucho más que su propio barrio.

Lords of Dogtown: amistad y rebeldía en los 70 La película se mete en la historia real de los Z-Boys, un grupo de chicos de Venice y Santa Mónica que empezó a destacar en el mundo del skate cuando todavía no existía como fenómeno global. Lejos de mostrarlos como héroes prefabricados, el relato se concentra en sus vínculos, en el hambre de salir adelante y en la manera en que una pasión compartida fue transformándose en ambición, competencia y fama.

Esta película se encuentra en Netflix.

Uno de los puntos más atractivos de la película está en su contexto. Más que limitarse a mostrar trucos o competencias, reconstruye una California áspera, marcada por el desgaste urbano, el desencanto y una juventud que buscaba abrirse camino desde la calle. Ese clima le da a la historia una identidad muy fuerte y hace que funcione incluso para quienes no tienen ningún vínculo previo con el universo del skate.

Ambientada en los años 70, la película muestra cómo un grupo de jóvenes pasó de la amistad y la calle a convertirse en un fenómeno inesperado. Netflix El quiebre de la fama en el skate También juega a favor que la película no idealiza del todo a sus protagonistas. A medida que el grupo crece, empiezan a aparecer tensiones, diferencias y egos que empujan la historia hacia otro lugar. Lo que arranca como una aventura de amigos se convierte de a poco en un relato sobre éxito, presión y quiebre, algo que le da más peso que el de una simple película deportiva o nostálgica.