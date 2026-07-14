Netflix: la película romántica basada en una novela que conquista a todos

La película se encuentra entre lo más visto de la semana en Netflix, ideal para quienes aman las historias románticas cargadas de drama y emociones.

Netflix cuenta con decenas de películas románticas en su catálogo para maratonear y pasar la tarde. Una de las más nuevas es A pesar de ti, una película llena de tragedia, drama y secretos que ya es número 1 en América Latina.

Basada en la novela de Colleen Hoover, la misma autora de Romper el círculo, la película sigue a Morgan y a su hija de 16 años, Clara. Todo cambia cuando en un accidente automovilístico mueren su esposo y su hermana. Sin embargo, la tragedia destapa un secreto: tenían un amorío.

A partir de esa situación, madre e hija deben atravesar el duelo y la traición al mismo tiempo. Aunque el punto de partida es duro, la historia no se queda solo en el dolor: a medida que avanza aparecen el perdón, nuevos vínculos y la posibilidad de empezar de nuevo.

De qué trata A pesar de ti "Cuando el mundo de Clara se pone de cabeza, lo último que espera es la llegada del amor, pero Miller lo cambia todo", adelanta la sinopsis oficial. La película combina el drama familiar de Morgan con la historia de primer amor de su hija, dos líneas narrativas que se cruzan y se complementan a lo largo del film.