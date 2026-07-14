Netflix adaptó un libro de Arturo Pérez Reverte y estrena un impactante thriller con José Coronado

Netflix apuesta por el suspenso español con "El problema final", una serie de cuatro episodios que se podrá ver desde el 25 de septiembre.

Netflix sigue expandiendo su catálogo de producciones españolas con la adaptación de uno de los grandes éxitos de Arturo Pérez-Reverte: El problema final. Esta miniserie de intriga y suspenso, que consta de cuatro capítulos, debutará el próximo 25 de septiembre.

La serie fue dirigida por Félix Viscarret y bajo el sello de Mod Producciones, se sumerge en las dinámicas del policial clásico de enigma en una atmósfera que rinde tributo a las mentes de Agatha Christie y Arthur Conan Doyle.

José Coronado se lleva los aplausos. Fuente: Netflix. Netflix: la intriga en una isla La acción traslada a la primavera de 1959 en un hotel de lujo ubicado en una isla de Mallorca. Un temporal feroz corta cualquier vía de comunicación con la costa, dejando atrapadas a trece personas.

La tensión estalla cuando Elisa Mander, una turista de origen inglés, es hallada sin vida en su habitación. Aunque la escena apunta a un suicidio, los indicios de un homicidio meticuloso no tardan en aparecer. El idílico hotel se transforma así en una ratonera donde todos son sospechosos y el peligro acecha detrás de cada puerta.

El estreno está previsto para el 25 de septiembre. El gran atractivo del relato recae en su protagonista, Basil (interpretado por José Coronado). Lejos de ser un detective real, Basil es un actor retirado cuya fama se debió a su interpretación de Sherlock Holmes en películas de bajo presupuesto (clase B). En esta crisis, se verá obligado a utilizar el método de deducción de su viejo personaje para dar con el asesino.