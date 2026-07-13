Este drama histórico de Netflix es perfecto para ver en un solo fin de semana

Esta serie de Netflix tiene seis capítulos de ritmo ágil ideales para realizar un maratón de fin de semana.

Esta serie de Netflix revela el trágico final de una dinastía entera. "Los últimos zares" es una historia espectacular que atrapa la atención. Su formato presenta actores reales con explicaciones de historiadores expertos en el tema.

El colapso de la familia real rusa en Netflix La trama inicia en 1894 cuando el joven Nicolás II asciende al trono de Rusia tras la muerte de su padre. El nuevo monarca decide rechazar las ideas modernas para imponer una autocracia pura en su territorio.