Cómo lograr que la lengua de suegra estalle en flores

La lengua de suegra, conocida por su resistencia, puede regalar flores con perfume dulce si se la ubica en espacios luminosos y se cuida su riego.

La lengua de suegra es la reina del diseño de interiores. Su fama se la debe a una resistencia casi indestructible: sobrevive a los olvidos de riego, se adapta a rincones oscuros y tolera muy bien la falta de atención.

Sin embargo, esta planta esconde un secreto que pocos saben y es que puede florecer.

Flores en la lengua de suegra Esta faceta es un fenómeno poco común. No ocurre de forma anual ni es apta para ansiosos. Cuando sucede, la planta sorprende con una vara alargada de la que brotan ramilletes de pequeñas flores en tonos blanco y crema, célebres por emanar una intensa fragancia dulce que se vuelve más notoria al caer la tarde.

De una vara alargada, brotan ramilletes de pequeñas flores en tonos blanco y crema. Aunque no hay fórmulas mágicas, los expertos en jardinería coinciden en que ciertos estímulos ambientales multiplican las posibilidades de asistir a este espectáculo natural.

La aparición de varas florales no es un llamado de auxilio, sino la confirmación de que el ejemplar alcanzó su madurez en un entorno óptimo. Para alcanzar este escenario, se deben alinear algunos factores.