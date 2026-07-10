La lengua de suegra también da flores: en qué meses puede ocurrir

La lengua de suegra suele pasar años como una presencia silenciosa, firme y verde, hasta que un día sorprende con una vara floral entre sus hojas. No ocurre con frecuencia dentro de casa, pero puede hacerlo cuando la planta alcanza suficiente madurez y atraviesa condiciones favorables de luz, temperatura y riego.

Conocida durante décadas como Sansevieria trifasciata, hoy su nombre botánico aceptado es Dracaena trifasciata. Sus flores aparecen agrupadas sobre un tallo fino que nace entre las hojas; tienen tonos blanco verdosos o crema y pueden desprender un perfume más evidente al atardecer o durante la noche. Algunas también producen pequeñas gotas pegajosas de néctar. En ejemplares cultivados en interiores, esta escena es poco habitual y suele llamar la atención por el contraste con su follaje rígido.

No existe un mes único que garantice la aparición de flores. Algunas guías hortícolas sitúan la floración en primavera, mientras que otras amplían el período al verano e incluso al otoño. Como referencia práctica para la Argentina y el resto del hemisferio sur, el momento más probable se extiende desde septiembre hasta marzo, con posibles casos al comienzo del otoño.

Sin embargo, una planta mantenida en un ambiente cálido y luminoso puede adelantarse o demorarse. Dentro de una vivienda, la calefacción, la orientación de las ventanas y la cantidad de horas de luz vuelven menos marcado el cambio de estación. Por eso, el calendario pesa menos que la edad del ejemplar y los cuidados acumulados durante varios meses.

Aunque soporta espacios con poca luz, esa resistencia no significa que un rincón oscuro sea el mejor lugar para desarrollarse. Una ubicación con claridad abundante y filtrada favorece un crecimiento más vigoroso, siempre sin trasladarla de golpe a un sol intenso que pueda marcar las hojas.

También necesita un sustrato aireado, una maceta con buen drenaje y riegos espaciados. Antes de volver a aportar agua, conviene comprobar que la mezcla se haya secado, ya que el exceso de humedad puede provocar pudrición de raíces. Durante la temporada de crecimiento puede recibir una fertilización suave, pero aumentar la dosis no asegura flores y puede generar desequilibrios. La madurez también cuenta: los ejemplares jóvenes pueden mantenerse sanos durante años sin emitir ninguna vara floral.

La lengua de suegra puede florecer. Fuente: Shutterstock.

La lengua de suegra tolera estar bastante ajustada en su recipiente y no requiere trasplantes frecuentes, pero eso no implica que deba permanecer en una maceta rota, con raíces deterioradas o bajo una sequía extrema. Si las raíces deforman el contenedor, bloquean el drenaje o la planta pierde estabilidad, conviene pasarla a una maceta apenas mayor. Aunque suele repetirse que el estrés la “obliga” a florecer, no es recomendable provocarlo. La estrategia más segura es sostener condiciones estables, evitar cambios bruscos y observar el estado general. Hojas firmes, brotes nuevos y ausencia de zonas blandas son mejores indicadores que cualquier intento de forzar la floración.

Qué hacer cuando aparece una vara floral

Cuando aparezca el tallo floral, no hace falta aumentar de inmediato el agua ni el fertilizante. Lo recomendable es conservar la rutina que mantenía saludable al ejemplar, evitar que quede líquido acumulado en el plato y dejar que las flores se abran a su ritmo. Las gotas pegajosas que puedan formarse no son, por sí solas, una señal de enfermedad.

Una vez que las flores se marchiten, la vara puede cortarse cerca de la base con una herramienta limpia, procurando no dañar las hojas. La floración puede no repetirse al año siguiente; por eso, más que buscar una fórmula infalible, conviene entenderla como un episodio excepcional dentro del ciclo de una planta apreciada principalmente por su follaje.