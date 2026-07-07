Ni potus ni lengua de suegra: las plantas que resisten el invierno sin mucho cuidado

Cuando los días se acortan y la casa recibe menos sol, muchas plantas de interior empiezan a mostrar señales de estrés: hojas amarillas, crecimiento lento o sustrato que tarda más en secar. Sin embargo, algunas especies toleran mejor el invierno y pueden mantenerse verdes incluso en ambientes con poca luz natural.

La lista no se limita a los clásicos potus o lengua de suegra. Hay cinco alternativas que se adaptan bien a interiores durante los meses fríos: helecho de Boston, philodendron, spathiphyllum o lirio de la paz, cinta o malamadre y peperomia. Todas comparten una condición: prefieren luz indirecta y cuidados medidos, no exceso de agua ni cambios bruscos de temperatura.

El helecho de Boston es una opción muy decorativa para interiores, sobre todo en baños, cocinas o espacios con humedad. No conviene ubicarlo al sol directo ni cerca de estufas, porque sus frondes pueden secarse rápido. North Carolina Extension recomienda luz brillante indirecta, calor estable, humedad alta y riego más moderado en invierno para evitar pudrición de raíces.

El philodendron, en especial el de hojas con forma de corazón, es otro candidato fuerte para ambientes con poca iluminación. Sus tallos colgantes o trepadores funcionan bien en estantes, bibliotecas y macetas altas. Aunque prefiere luz media, puede tolerar baja luz durante períodos prolongados; en invierno también necesita menos riego que en meses cálidos.

El lirio de la paz es una de las plantas de este top 5 Foto: Shutterstock

El spathiphyllum, conocido como lirio de la paz, suma hojas verdes brillantes y flores blancas que aportan un detalle elegante sin exigir demasiada atención. Es una planta popular para casas y oficinas porque se adapta a baja luminosidad, aunque responde mejor con luz indirecta. Su punto sensible está en el agua: el sustrato debe mantenerse húmedo, pero nunca encharcado.

La cinta o malamadre es una de las plantas más nobles para quienes recién empiezan. Tolera distintas condiciones, se multiplica con facilidad y queda muy bien en macetas colgantes, donde sus brotes caen como pequeñas plantas nuevas. La ficha de North Carolina Extension indica que soporta sombra profunda, no tolera el sol directo y debe recibir menos agua durante el invierno.

Cómo cuidarlas durante los meses fríos

La peperomia completa el grupo con un formato compacto, ideal para escritorios, mesas de luz o rincones pequeños. Sus hojas carnosas le permiten almacenar agua, por lo que suele sufrir más por exceso de riego que por falta. Tolera condiciones de poca luz, aunque prefiere claridad indirecta, y necesita protección frente a corrientes de aire frío.

El cuidado de invierno tiene una regla general: hacer menos, pero mejor. La Universidad de Vermont recomienda reducir el riego, aumentar la humedad cuando el ambiente está muy seco, alejar las plantas de corrientes de aire y limpiar las hojas con un paño húmedo para que aprovechen mejor la poca luz disponible. Con esos ajustes simples, estas especies pueden atravesar la temporada fría sin perder atractivo y llegar a la primavera listas para retomar su crecimiento.