El motivo por el que tu planta puede estar creciendo lentamente
¿Tu planta crece lentamente? Descubre las razones comunes, desde la luz hasta el riego, que pueden estar afectando su desarrollo y cómo solucionarlo.
Ver que una planta permanece estancada durante meses, sin desarrollar nuevos brotes ni mostrar signos de evolución, es una situación frecuente que suele preocupar a los aficionados a la jardinería. La mayoría de las especies vegetales ralentizan su ritmo de desarrollo cuando alguna de sus necesidades no está cubierta.
Planta que crece lento
El estancamiento en el crecimiento suele responder a una combinación de variables ambientales y de manejo. Por un lado, la escasez de luz obliga a la planta a entrar en un estado de ahorro energético, priorizando la supervivencia antes que la producción de follaje nuevo.
Asimismo, cuando el contenedor queda pequeño, las raíces se saturan y detienen su expansión, limitando el tamaño general de la planta. Tanto la escasez de agua como el encharcamiento constante dañan el sistema radicular y frenan el desarrollo de la estructura.
Por otro lado, con el paso del tiempo, la tierra tiende a apelmazarse, perdiendo la porosidad necesaria para que las raíces respiren y absorban nutrientes correctamente.
Durante los meses de frío o en períodos con menos horas de sol, muchas variedades de interior entran en una fase natural de reposo donde su actividad disminuye notablemente.
Para revertir este proceso y devolverle la fuerza a las plantas, los especialistas sugieren aplicar una serie de pautas básicas de recuperación: reubicar el ejemplar en un sector que le proporcione los niveles de luz específicos que demanda su especie.
Además, hay que verificar si el sistema radicular ha ocupado todo el espacio disponible y, de ser necesario, mudar la planta a un recipiente levemente mayor. Se aconseja configurar un esquema de riego equilibrado y adaptado a las condiciones ambientales y requerimientos de la planta.