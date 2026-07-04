La planta que los expertos recomiendan para la oficina porque vive sin agua por un mes

La zamioculca es capaz de resistir la calefacción extrema del invierno, la luz artificial y pasar más de un mes sin recibir una sola gota de agua sin sufrir el menor daño.

La zamioculca es una planta favorita para espacios de trabajo y climas fríos porque es prácticamente indestructible. Quienes no pasan mucho tiempo en la oficina pero quieren decorarla con plantas, la eligen porque está diseñada para sobrevivir al descuido y a la falta de recursos.

En este caso, la regla" menos es más" es clave para mantenerla sana. Solo hay que regarla cuando el sustrato está 100% seco y en invierno puede pasar más de un mes sin una gota de agua. Y en cuanto a limpieza, sus hojas brillan solas, pero podés pasarle un paño húmedo cada dos semanas para quitarle el polvo y optimizar su fotosíntesis.

La zamioculca crece mejor en rincones con luz indirecta y puede sobrevivir en espacios oscuros. Pero para que esto suceda necesita un fertilizante líquido diluido para plantas de interior solo una vez en primavera y otra en verano.

La planta con hojas brillantes aporta un detalle especial a la oficina. Shutterstock Por qué sumarla como deciración a la oficina La planta es un gran comodín para la decoración porque resiste el invierno y la calefacción de los ambientes. Al tener unos rizomas grandes, que funcionan como tanques de reserva, puede almacenar agua y nutrientes durante meses para no deshidratarse nunca.