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La planta que los expertos recomiendan para la oficina porque vive sin agua por un mes

La zamioculca es capaz de resistir la calefacción extrema del invierno, la luz artificial y pasar más de un mes sin recibir una sola gota de agua sin sufrir el menor daño.

Marla Ferrón

La planta más usada en oficinas y rincones oscuros.&nbsp;

La planta más usada en oficinas y rincones oscuros. 

Shutterstock

La zamioculca es una planta favorita para espacios de trabajo y climas fríos porque es prácticamente indestructible. Quienes no pasan mucho tiempo en la oficina pero quieren decorarla con plantas, la eligen porque está diseñada para sobrevivir al descuido y a la falta de recursos.

En este caso, la regla" menos es más" es clave para mantenerla sana. Solo hay que regarla cuando el sustrato está 100% seco y en invierno puede pasar más de un mes sin una gota de agua. Y en cuanto a limpieza, sus hojas brillan solas, pero podés pasarle un paño húmedo cada dos semanas para quitarle el polvo y optimizar su fotosíntesis.

La zamioculca crece mejor en rincones con luz indirecta y puede sobrevivir en espacios oscuros. Pero para que esto suceda necesita un fertilizante líquido diluido para plantas de interior solo una vez en primavera y otra en verano.

La planta con hojas brillantes aporta un detalle especial a la oficina.

La planta con hojas brillantes aporta un detalle especial a la oficina.

Por qué sumarla como deciración a la oficina

La planta es un gran comodín para la decoración porque resiste el invierno y la calefacción de los ambientes. Al tener unos rizomas grandes, que funcionan como tanques de reserva, puede almacenar agua y nutrientes durante meses para no deshidratarse nunca.

Todos la eligen porque necesita pocos cuidados.&nbsp;

Todos la eligen porque necesita pocos cuidados.

También es una de las especies más elegidas en oficinas porque aguanta la luz artificial y se puede colocar en pasillos, salas de reunión cerradas o escritorios internos. Asimismo, si la oficina cierra por vacaciones o fines de semana largos, la planta no sufre.

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