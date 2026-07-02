Para qué sirve poner cubos de hielo en la lengua de suegra

La lengua de suegra ( Sansevieria) se ha ganado un lugar privilegiado en los hogares gracias a su resistencia. Al ser una planta capaz de prosperar en casi cualquier rincón y con mínimos cuidados, es la opción predilecta para principiantes y olvidadizos.

En las redes sociales se ha popularizado un truco particular que es colocar cubos de hielo en la maceta como método de riego.

La premisa detrás de esta técnica es puramente mecánica. Al derretirse de forma pausada, el hielo provee agua de manera progresiva a la tierra, lo que previene el exceso de humedad y los encharcamientos, dos de los errores más frecuentes que terminan pudriendo las raíces de cualquier planta .

Pese a la practicidad del método, especialmente útil durante las temporadas de calor o en ambientes muy secos, los profesionales de la jardinería aconsejan proceder con extrema precaución.

El principal argumento en contra es el shock térmico. Al ser una especie nativa de climas tropicales, la Sansevieria no cuenta con defensas biológicas contra las bajas temperaturas extremas; si el hielo entra en contacto directo con el tallo o el sistema radicular, puede necrosar los tejidos y frenar el crecimiento de la planta.

Asimismo, si la maceta no cuenta con un sistema de drenaje eficiente, la humedad constante que genera el deshielo lento puede volverse contraproducente, creando el ambiente perfecto para la proliferación de hongos patógenos.

Cómo aplicarlo de forma segura

Para aquellos entusiastas que deseen experimentar con este sistema de dosificación gradual, los especialistas sugieren seguir ciertas pautas para minimizar riesgos. No debe ser un método de riego habitual y los cubos de hielo deben estar sobre la superficie de la tierra en los bordes de la maceta, asegurando que queden completamente alejados del tallo central y de las raíces superficiales.

Por último, verificar siempre que el sustrato logre secarse entre aplicaciones para mantener la sanidad de la planta.