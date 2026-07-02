El sencillo truco para proteger las macetas de la ola polar

Las macetas son más vulnerables al frío . ¿Qué hacer cuando las temperaturas son muy bajas?

Aislar las macetas del suelo ayuda a reducir el impacto de las heladas sobre las raíces.

Las plantas cultivadas en macetas son las primeras en sufrir cuando llegan las heladas y el frío polar. Al estar expuestas por todos sus lados, sus raíces tienen menos protección que las que crecen en el suelo.

Durante una ola polar, las macetas necesitan cuidados adicionales. Ubicarlas junto a una pared, elevarlas del suelo y proteger el recipiente son medidas simples que ayudan a conservar el calor alrededor de las raíces. Pexels Por qué las macetas son más vulnerables al frío Con temperaturas bajo cero, el suelo funciona como un gran aislante térmico, en cambio las macetas quedan rodeadas de aire frío, lo que favorece el rápido enfriamiento de las raíces.

En Mendoza esa diferencia puede resultar determinante para especies ornamentales, aromáticas, cítricos jóvenes y pequeños arbustos cultivados en patios y balcones. Por eso, los viveristas suelen aplicar una serie de medidas preventivas antes de cada ola polar.

Las heladas afectan primero a las raíces. Por eso, proteger las macetas es una de las tareas más importantes para mantener saludables las plantas durante el invierno. Pexels Agrupar, elevar y proteger Uno de los recursos más simples consiste en reunir las macetas formando grupos, preferentemente contra una pared orientada al norte o bajo una galería protegida del viento. Al estar juntas generan un pequeño microclima que reduce la pérdida de calor.

Otra recomendación es evitar el contacto directo con pisos muy fríos. Colocar las macetas sobre tacos de madera, ladrillos o soportes mejora el drenaje y disminuye el enfriamiento desde la base.