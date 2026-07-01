Ola polar en Mendoza: los factores clave que se tienen que dar para que hoy nieve en el llano

Hoy se espera una jornada con temperaturas bajo cero y la ola polar se extenderá durante algunos días. Cuáles son las probabilidades de que nieve en el llano.

La ola polar que avanza sobre Argentina tiene a Mendoza en el centro de la escena. El meteorólogo Leonardo De Benedictis explicó con precisión cuáles son los factores que determinarán si la nieve cae o no en zonas bajas de la provincia durante las próximas horas, y cuál es el momento clave que los mendocinos deberían seguir de cerca.

La ola polar avanza sobre el país y afecta a Mendoza. Archivo MDZ Los factores clave para que nieve en Mendoza Según el especialista, el hoy es el día decisivo. "Si se da algo va a ser el miércoles, que es justamente cuando ingresa el aire frío y cuando vamos a tener condiciones de inestabilidad", señaló De Benedictis en diálogo con Libre de Humo de Radio MDZ.

La clave está en la combinación de dos factores simultáneos: el ingreso del aire polar y la presencia de inestabilidad atmosférica. Sin esa combinación, no hay nieve. "El jueves va a ser frío, pero ya no va a haber condiciones de inestabilidad, con lo cual ahí ya no vamos a poder tener nevadas", aclaró.

Se esperan nevadas en alta montaña. Gema Gallardo / MDZ El horario también importa. De Benedictis advirtió que si las condiciones de inestabilidad se maximizan durante la tarde, con temperaturas algo más elevadas, las posibilidades de precipitación sólida en el llano se reducirán. En cambio, si el pico de inestabilidad ocurre durante la mañana o antes del mediodía, las chances de ver nieve en zonas bajas aumentarán considerablemente.

El alcance geográfico del fenómeno también sorprende. Además de Mendoza y la cordillera, el meteorólogo mencionó que Neuquén e incluso el oeste de La Pampa tienen potencial para registrar nieve. "No es más extendido que eso, pero es un amplio sector con el potencial de poder desarrollar ese tipo de fenómenos", precisó.