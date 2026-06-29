¿Va a nevar en Buenos Aires? Qué dice el pronóstico tras la llegada de la ola polar

Tras unos días de calma, el invierno volverá a mostrar su cara más extrema esta semana, con la llegada de masa de aire polar provocará en gran parte de la Argentina. Ese escenario siembra la expectativa sobre nevadas en distintos puntos del país, incluyendo la provincia de Buenos Aires .

El cambio empezó a sentirse el domingo por la noche, cuando un nuevo frente frío avanzó sobre el país y dejó lluvias aisladas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. A partir de este lunes, el descenso de la temperatura será cada vez más marcado y se mantendrá durante buena parte de la semana, con registros que podrían convertir al jueves en el día más frío del año.

Según los pronósticos de Meteored, entre el miércoles y el jueves se registrará el momento más intenso del episodio, con temperaturas de hasta 10 grados por debajo de los valores habituales para comienzos de julio en una amplia franja del territorio nacional.

Por el momento, la probabilidad de nieve en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA es muy baja. Los modelos meteorológicos no muestran las condiciones necesarias para que se produzcan nevadas en la zona, ya que además del aire muy frío también se necesita humedad y precipitaciones al mismo tiempo.

La nieve podría caer en el sudeste de la provincia de Buenos Aires y otros puntos del país.

Sin embargo, el panorama cambia en algunos sectores de la provincia. Los especialistas de Meteored anticipan que entre el miércoles y el jueves podrían registrarse nevadas débiles en el sudeste bonaerense, donde las condiciones serían más favorables.

¿Dónde podría nevar en la provincia de Buenos Aires?

Según los últimos pronósticos, las zonas con posibilidad de registrar nieve o aguanieve son:

El sudeste de la provincia de Buenos Aires.

Sectores cercanos a la costa atlántica.

Algunas zonas serranas bonaerenses.

Más allá de la posibilidad de nevadas, el frío será protagonista en toda la provincia. En Buenos Aires se esperan mínimas cercanas a los 2 °C, aunque en algunos sectores del conurbano y en áreas rurales podrían registrarse temperaturas inferiores a los 0 °C durante las primeras horas del día. Las máximas, en tanto, difícilmente superarán los 14 °C.

Cómo seguirá la ola polar en Argentina

La irrupción de aire polar afectará a gran parte del país. En la región pampeana y Cuyo se prevén heladas generalizadas, mientras que provincias como La Pampa, Córdoba y San Juan registrarán temperaturas bajo cero.

El frío también golpeará al norte argentino. En Salta se esperan mínimas cercanas a los 2 °C, mientras que Tucumán rondará los 7 °C. En la Patagonia continuará el ambiente muy frío que durante el fin de semana dejó nevadas en la cordillera de Neuquén y Río Negro.

Además, entre el miércoles y el jueves también aumentarán las probabilidades de nieve en distintos sectores del oeste argentino, incluídas zonas cercanas a las ciudades de Mendoza, San Juan y las capitales del noroeste.

Por ahora, todo indica que el protagonista de la semana será el frío extremo. Aunque las probabilidades de nevada en la provincia de Buenos Aires son bajas, los especialistas seguirán de cerca la evolución de las condiciones meteorológicas, especialmente en el sudeste de la provincia.