Cómo ayudar a las víctimas de los terremotos de Venezuela desde Buenos Aires: todos los puntos para llevar donaciones

La catástrofe que afecta a Venezuela comenzó a movilizar a equipos de voluntarios , rescatistas y profesionales a la zona del conflicto, con el fin de ayudar a quienes más lo necesitan. A nivel internacional, ya son 16 los países que enviaron equipos de búsqueda y rescate para ayudar a buscar a las víctimas. Mientras tanto, organizaciones sin fines de lucro como We Love Fundation llevan adelante una colecta solidaria para destinar fondos a la población venezolana.

En Argentina, organismos como Casa Venezuela Arg , difundieron cuáles son los puntos donde estarán recibiendo donaciones para, luego, enviarlas de manera segura a Venezuela y, así, ayudar a los damnificados tras la catástrofe. No obstante, en las redes sociales, se vieron muchas más iniciativas para reunir las donaciones, lo que generó incertidumbre en cierta parte de la población respecto a si esas donaciones llegarían efectivamente a destino o no.

En ese contexto, te compartimos algunas de las opciones más fiables para donar -ya sea dinero, comida u objetos- y colaborar, con lo que cada persona pueda, al pueblo venezolano que intenta sobrevivir a la tragedia.

En Buenos Aires, los vecinos se movilizaron para llevar donaciones al local ubicado en la calle Libertad 996. Sin embargo, desde el local informaron que no podrán seguir recibiendo donaciones hasta que el envío se concrete en Venezuela.

Aquellos que quieran realizar donaciones de dinero de manera segura, una opción a nivel internacional es a través del sitio de las organizaciones sin fines de lucro We Love Foundation y Global Empowerment Mission .

Por otra parte, desde la Sociedad Venezolana de la Cruz Roja informaron que, aquellos que quieran realizar donaciones directamente a los voluntarios que se encuentran trabajando en la zona del desastre lo pueden hacer mediante Ubii App, en el botón que dice “Cruz Roja”. “Desde donde estés, haz tu donativo en el botón De la Cruz Roja de nuestra sección de servicios y apoyo en su labor por los eventos sísmicos en Venezuela”, reza el posteo.

Cómo donar a los voluntarios de la Cruz Roja que se encuentran en Venezuela Instagram

Otra opción para colaborar con los voluntarios De la Cruz Roja en Venezuela es a través de las siguientes cuentas:

Sociedad Venezolana de la Cruz Roja | Cuenta en bolívares (VES) del Banco Banesco: 0134-0224-82-2243028658

Sociedad Venezolana de la Cruz Roja | Cuenta en dólares (USD) del Banco Banesco: 0134-1736-99-0001006051

Las cuentas para donar dinero a los voluntarios. Captura Instagram

Asimismo, desde Casa Venezuela Arg, Sede Administrativa de la Asociación de Venezolanos en el Área Metropolitana de Buenos Aires, informaron que, aquellos que quieran realizar donaciones, la mejor manera de hacerlo es a través de las plataformas oficiales de ayuda humanitaria, como es el caso del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que pertenece a la ONU.

Cuáles son los centros para llevar donaciones en Buenos Aires

Desde Casa Venezuela Arg, que es la Sede Administrativa de la Asociación de Venezolanos en el Área Metropolitana de Buenos Aires, informaron que estarán recibiendo donaciones en un centro de acopio, ubicado en la calle Combate de los Pozos 1055, en el límite entre los barrios de San Cristóbal y Monserrat de CABA.

Asimismo, especificaron que reciben las siguientes donaciones:

Agua potable

Alimentos no perecederos

Medicamentos y primeros auxilios

Ropa y calzado

Artículos de higiene personal

Cobijas y sábanas

Los porteños pueden llevar donaciones a Casa Venezuela, en Combate de los Pozos 1055. Instagram

La pastelería Dulce y Crujiente también compartió cuáles son otros puntos de acopio de donaciones. “Diversos comercios y espacios de la Ciudad de Buenos Aires se han sumado como puntos de recepción de donaciones para apoyas a las familias afectadas”, escribieron en sus redes. A continuación, compartimos las direcciones:

Local de Dulce y Crujiente: Charlone 1514, Villa Ortúzar, CABA.

Wai Hoy: Estado de Palestina 876, Almagro, CABA.

Fiorella Química: Bartolomé Mitre 3816, Sarandí, Avellaneda.

Lajoda Club: Niceto Vega 5646, CABA.

Además, desde la cuenta de Instagram de Hipólita Gastronomía Venezolana anunciaron una movida para recibir donaciones en sus sucursales. Sin embargo, en la primera jornada recibieron más de lo que pensaban, por lo que llegaron a comunicar lo siguiente: "NO recibiremos mas donaciones. Necesitamos organizar lo que ya tenemos. Avisaremos por esta vía cuando retomemos el acopio!".

Cómo ser voluntario de la Cruz Roja venezolana

Aquellos que deseen ser voluntarios pueden sumarse registrándose a través de este link. “Se dará prioridad a profesionales y estudiantes de carreras vinculadas al área de la salud y a la gestión de emergencias, incluyendo Medicina, Enfermería, Psicología, Farmacia, Atención Prehospitalaria y otras áreas afines”, explicaron desde la Cruz Roja, y concluyeron: “Tu compromiso, conocimientos y solidaridad pueden marcar la diferencia para las comunidades afectadas”.

Qué hacer si estás buscando a un ser querido tras los terremotos de Venezuela

La Cruz Roja Argentina expresó su solidaridad para con las personas afectadas y con la comunidad venezolana que reside en nuestro país. "Sabemos que, en situaciones como esta, la preocupación por familiares y seres queridos puede generar angustia e incertidumbre", expresaron.

"Si necesitás orientación o asistencia para restablecer el contacto con familiares, o querés conocer más sobre los servicios de Restablecimiento del Contacto entre Familiares (RCF), podés comunicarte con Cruz Roja Argentina a través de nuestro sitio web https://www.cruzroja.org.ar/rcf/ . Nuestro equipo podrá brindarte información y orientación sobre las opciones de apoyo disponibles", aseguraron.