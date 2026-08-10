El Gobierno descarta que haya argentinos entre las víctimas por los terremotos en Colombia

La Argentina puso a disposición de Colombia "la asistencia que resulte necesaria". El dato consular es preliminar y puede cambiar con el avance de los rescates.

El canciller Pablo Quirno confirmó este lunes que, hasta el momento, no se registran ciudadanos argentinos entre las víctimas de los terremotos de magnitud 7,4 que sacudieron a Colombia y dejó un saldo preliminar de más de un centenar de muertos. El dato surge del contacto que el Palacio San Martín mantiene con la representación consular en ese país.

"Mantenemos comunicación con nuestra representación consular y, hasta el momento, no se registran ciudadanos argentinos entre las víctimas", precisó el jefe de la diplomacia argentina a través de su cuenta de X.

El ofrecimiento de ayuda a Colombia Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia ante el terremoto ocurrido hoy, y hacemos llegar nuestras condolencias a las familias de las víctimas y nuestra solidaridad a todos los afectados.



Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas,… — Pablo Quirno (@pabloquirno) August 10, 2026 En el mismo mensaje, Quirno puso a disposición del gobierno colombiano la colaboración de la Argentina, tal como adelantó MDZ. "Nos encontramos en contacto con las autoridades colombianas, a quienes hemos transmitido la disposición de la Argentina para brindar la asistencia que resulte necesaria", señaló.