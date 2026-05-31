Cómo activar la función de Google que alerta sobre sismos y terremotos

Este domingo miles de mendocinos recibieron una alerta en sus celulares anunciando la inminencia de un sismo . En el caso de los dispositivos que cuentan con Android, el sistema operativo de Google , poseen una función denominada Sistema de Alertas de Terremotos .

Dicha herramienta utiliza los teléfonos celulares para alertar a las personas de un sismo, un instrumento útil sobre todo para aquellas zonas o provincias, como Mendoza o San Juan, con una marcada actividad sísmica.

Pese a que la función ya tiene varios años, muchos usuarios desconocen su existencia o cómo funciona. Esto pudo comprobarse este domingo, cuando miles de mendocinos se sorprendieron al notar cómo una alerta anticipaba el sismo que tendría lugar minutos después, pasadas las 18 horas. En este caso, el epicentro del movimiento telúrico tuvo lugar en Chile, pero se sintió en Mendoza.

En la gran mayoría de las redes sociales comentaron incluso que primero les llegó la alerta de terremoto y luego lo sintieron. En ese aspecto hay que destacar que esta función no puede predecirlos, ya que eso es imposible. Esta función utiliza los acelerómetros que existen en más de 3 mil millones de dispositivos Android en el mundo para detectar la vibración y la velocidad de los movimientos de un sismo, y así alertar a los usuarios en las áreas cercanas. De esta forma, convierte a los teléfonos Android en una red de mini sismómetros que envían dos tipos de notificaciones para temblores de una magnitud 4.5 o superior.

Para que los teléfonos logren detectar los sismos u terremotos, deben estar en una superficie plana, estar conectados a un tomacorrientes y conectados a internet.

Sismo en Mendoza

Las alertas de atención en terremotos están diseñadas para advertir sobre temblores ligeros (intensidad III o IV en la escala IMM) y proporcionar información sobre la magnitud y ubicación del temblor. Estas alertas utilizan la configuración actual de volumen y vibración del teléfono, y respetan la configuración de "No molestar" si está activada.

Por otro lado, las alertas de acción son emitidas cuando se prevé que los usuarios de Android puedan experimentar una intensidad de sacudida del suelo de grado V o superior en la escala IMM. Estas alertas muestran instrucciones en pantalla completa y emiten un sonido fuerte en el teléfono.

Además, al tocar las notificaciones, las personas pueden acceder a los pasos recomendados para mantenerse seguras después de un terremoto. Es importante destacar que las alertas se actualizan en tiempo real en caso de que la intensidad del terremoto aumente o disminuya.

image

Además, aquellos usuarios que se encuentren en una zona geográfica próxima al epicentro del terremoto y busquen información sobre el mismo obtendrán:

Tarjeta de alerta de terremoto: se presenta a los usuarios que buscan "cerca de mí" o una referencia al nombre de la ciudad.

Oportunidad de proporcionar información colectiva: para los usuarios que sintieron el terremoto.

Luego de que el temblor haya disminuido o pasado 4 minutos, los usuarios recibirán una notificación después de que el fenómeno ha terminado y no se mostrarán las alertas de atención o acción. Si un usuario no interactuó con una alerta transcurridos cuatro minutos, esta bajará al estado de "se ha producido un terremoto".

Cómo activar esta opción

Para activar manualmente las alertas sísmicas en teléfonos Android, sigue estos pasos:

Abre la aplicación "Configuración" en tu dispositivo móvil.

Desplázate hacia abajo o busca la opción "Seguridad y Emergencia".

Activa la sección de "Alerta de Terremotos".

Una vez completados estos pasos, tu teléfono estará configurado para recibir las alertas sísmicas y estarás preparado para recibir notificaciones en caso de un posible terremoto.