Alerta por tormentas en el NEA mientras en el AMBA seguirá húmedo y con niebla

El SMN emitió una alerta amarilla para el NEA y anticipó días con niebla, nubosidad y poca amplitud térmica en el AMBA.

El SMN emitió una alerta por tormentas para el NEA, y más nieblas en el AMBA.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para distintos sectores del NEA, especialmente en la provincia de Formosa, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) continuará el tiempo estable, aunque con abundante humedad y presencia de niebla durante los próximos días.

La advertencia alcanza a los departamentos formoseños de Laishí, Pilagás, Pilcomayo y Pirané, donde se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Según el organismo, podrían registrarse precipitaciones acumuladas de entre 45 y 65 milímetros, con posibilidad de caída de granizo, ráfagas intensas y fuerte actividad eléctrica.

Alerta por niebla en el AMBA En paralelo, el AMBA seguirá bajo un marcado bloqueo atmosférico asociado a un sistema de altas presiones que limita el ingreso de lluvias importantes, aunque mantiene condiciones de elevada humedad y cielos mayormente cubiertos.

Durante las últimas jornadas se registraron bancos de niebla y neblinas en distintos sectores del área metropolitana. Aunque el fenómeno perdió intensidad respecto a comienzos de semana, especialistas advirtieron que todavía podrían presentarse reducciones localizadas de visibilidad, especialmente en zonas cercanas al Río de la Plata.

Las condiciones también favorecerán jornadas con escasa amplitud térmica. Para este viernes se esperan mínimas de entre 11 y 12 grados y máximas que rondarán entre los 14 y 16 grados, todavía por debajo de los valores habituales para esta época del año.