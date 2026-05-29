Se habilitó la primera fase del nuevo Puente Labruna: cómo se ve y cómo cambia el tránsito en Núñez

Este viernes, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habilitó la primera etapa de ampliación del Puente Labruna , una obra que permitirá duplicar los carriles existentes y reorganizar la circulación en la zona de Núñez y Belgrano .

Así lo anunció el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, mediante un comunicado en la red social X. “Seguimos haciendo obras en la Ciudad. Ya habilitamos la primera etapa del nuevo Puente Labruna”, informó esta mañana.

La intervención, a cargo del Ministerio de Movilidad e Infraestructura a través de AUSA, incluye la construcción de un puente paralelo al histórico, que funcionará como mano hacia el río.

Históricamente, el Puente Labruna contó con un solo carril en cada sentido. Con la ampliación, pasará a tener doble carril por sentido, con el objetivo de mejorar el flujo vehicular y facilitar la conexión con puntos estratégicos de la Ciudad.

Precisamente, la obra busca fortalecer la movilidad entre el Parque de Innovación, el estadio de River Plate, Ciudad Universitaria y el corredor de las avenidas Lugones y Cantilo, sectores de alto tránsito en la zona norte porteña.

Obras Nunez Puente Labruna 1 Así es la obra de ampliación del Puente Labruna. GCBA

El nuevo esquema vial contempla que la avenida Udaondo funcione como mano única hacia Avenida del Libertador desde la autopista Lugones. En paralelo, Campos Salles se utilizará como salida hacia Lugones desde Libertador. En esta intersección se habilitará un semáforo con giro a la izquierda en el sentido hacia el Centro, mientras que se suprimirá el giro a la izquierda hacia Campos Salles en la misma dirección.

Ambas arterias operarán como un par vial diseñado para ordenar los flujos de tránsito y reducir conflictos en los cruces. Según la Ciudad, esta configuración permitirá una conexión más directa con la autopista Lugones en sentido al Centro, simplificará recorridos y hará más fluido el entorno del Parque de Innovación.

En ese sentido, Jorge Macri manifestó: “Esta es una obra fundamental, no sólo desde el punto de vista de la movilidad urbana, sino también como símbolo de una Ciudad que busca reconectarse con el río y brindar mejores condiciones para quienes la transitan todos los días”.

Por su parte, el ministro de Movilidad e Infraestructura, Pablo Bereciartua, precisó que los cambios de sentido ordenan el tránsito, simplifican los accesos y egresos del Puente Labruna y aumentan la capacidad vehicular, lo que agilizará los desplazamientos en un área de alta concurrencia.