Atención ex Programa Hogar: cómo mantener el subsidio al gas en 2026

La Secretaría de Energía en conjunto con Anses confirmaron que los beneficiarios del ex Programa Hogar deberán inscribirse en el nuevo Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) para continuar accediendo al subsidio destinado a la compra de garrafas de 10 kilos. El beneficio forma parte del nuevo esquema de asistencia energética implementado por el Gobierno nacional.

A diferencia de quienes ya estaban anotados en el RASE para luz y gas por red, los usuarios de gas envasado sí deben realizar nuevamente el trámite para mantener la ayuda económica. La inscripción puede hacerse de manera online a través del sitio oficial de subsidios o desde la app Mi Argentina.

El nuevo esquema establece una bonificación mensual de $9.593 por garrafa de 10 kilos. Durante el período invernal, comprendido entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, el beneficio contempla hasta dos garrafas por mes. En cambio, durante los meses de verano, el subsidio alcanza una unidad mensual.

El reintegro ya no se entrega de manera tradicional, sino que funciona mediante billeteras virtuales. Según informó el Gobierno, la compra de la garrafa deberá realizarse obligatoriamente a través de BNA+ o MODO, incluyendo bancos adheridos a esa plataforma. El descuento impactará de forma automática al momento de la operación.

El beneficio para la compra de garrafas ahora funciona mediante reintegros en billeteras virtuales. Foto: Télam

En "Mis Cobros" de Anses se puede verificar la inscripción al Programa Hogar. Foto: Télam

Cómo anotarse para recibir el beneficio

Quienes todavía no se hayan registrado en el nuevo sistema pueden completar el trámite desde:

la web oficial argentina.gob.ar/subsidios

o la aplicación Mi Argentina.

La inscripción no tiene fecha límite, aunque las autoridades aclararon que mientras el usuario no complete el formulario no podrá acceder al subsidio.

Qué controlará el Gobierno

La inscripción funciona como una declaración jurada y será evaluada mediante cruces automáticos de información con organismos como ARCA, Anses y registros patrimoniales. El objetivo oficial es focalizar los subsidios en hogares considerados vulnerables.