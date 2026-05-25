Llegó el frío: cómo tramitar el subsidio para garrafas y recuperar casi $10.000

Con la llegada del frío y el descenso de las temperaturas en gran parte del país, muchas familias que no tienen acceso al gas natural buscan alternativas para calefaccionarse. En ese contexto, el ex Programa Hogar vuelve a cobrar importancia, ya que permite acceder a un subsidio para comprar garrafas y aliviar el gasto durante el invierno.

El subsidio a las garrafas permite tener casi $10.000 de reintegro.

El beneficio está destinado a hogares sin conexión a la red de gas natural y se gestiona a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). La inscripción continúa abierta y puede realizarse de manera digital desde la plataforma Mi Argentina o en el sitio oficial de Energía.

El objetivo del programa es reintegrar parte del costo de la garrafa a familias de menores ingresos que necesitan utilizar gas envasado para cocinar o calefaccionarse.

Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio de garrafas

Para solicitar el ex Programa Hogar, es necesario cumplir con una serie de condiciones:

No tener conexión domiciliaria de gas natural

Ningún integrante del hogar puede figurar como titular del servicio de gas de red

No se debe contar con la Tarifa Social de Gas

Los ingresos familiares no pueden superar los dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM)

En caso de que en el hogar viva una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite de ingresos se amplía hasta tres SMVM.

Cuánto paga el ex Programa Hogar en 2026

Actualmente, el programa contempla un reintegro de $9.593 por cada garrafa adquirida por usuarios registrados. El esquema busca garantizar el acceso al gas envasado en sectores vulnerables y mejorar la cobertura en zonas sin red domiciliaria.

Además, el sistema apunta a agilizar el pago mediante herramientas digitales y billeteras virtuales.

Cómo se cobra el subsidio del Programa Hogar

El pago del beneficio se realiza a través de plataformas digitales habilitadas. Entre ellas:

Billetera BNA+ del Banco de la Nación Argentina

Plataforma MODO y bancos adheridos

Para recibir el reintegro de manera correcta, la gestión debe completarse mediante los canales oficiales habilitados.

Durante los meses más fríos del año, crece el consumo de garrafas en hogares que no cuentan con gas natural. El subsidio permite cubrir parte del gasto en calefacción y cocina, especialmente en regiones donde las bajas temperaturas generan un mayor uso de gas envasado.

Por eso, el ex Programa Hogar se convierte en una ayuda clave para miles de familias que necesitan afrontar el invierno con menores costos energéticos.