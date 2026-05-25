Así funciona el collar con IA que busca traducir a perros y gatos

Una empresa tecnológica de China revolucionó el mercado con un collar equipado con inteligencia artificial (IA) que promete traducir a perros y gatos . El dispositivo analiza ladridos, maullidos y movimientos para intentar detectar qué siente la mascota y comunicarlo a sus dueños mediante una aplicación.

El collar chino con IA que para traducir a perros y gatos. Foto: Pettichat

El collar con IA que para traducir a perros y gatos

El dispositivo combina micrófonos, sensores de movimiento y algoritmos de inteligencia artificial para estudiar las reacciones de los animales en distintas situaciones. A través de una app conectada al celular, el sistema busca identificar señales vinculadas al hambre, el estrés, el juego o el cansancio.

La tecnología utiliza modelos de aprendizaje automático entrenados con miles de registros de sonidos y conductas de perros y gatos. La IA analiza factores como:

Con toda esa información, el collar genera una interpretación aproximada del estado emocional de la mascota.

Qué puede detectar el collar inteligente para perros y gatos

Según sus desarrolladores, el dispositivo puede ayudar a reconocer distintas necesidades o emociones de los animales. Entre ellas:

Hambre o necesidad de agua

Estrés o ansiedad

Ganas de jugar

Molestias físicas o cansancio

Estados de relajación o descanso

La empresa asegura que el sistema alcanza una precisión cercana al 95%, aunque por el momento no existen estudios científicos independientes que validen completamente ese porcentaje.

¿La IA puede traducir a mascotas?

El lanzamiento reavivó el debate sobre los límites de la inteligencia artificial aplicada al comportamiento animal. Especialistas advierten que la comunicación de perros y gatos es mucho más compleja que una traducción directa al lenguaje humano.

Expertos en conducta animal señalan que factores como el entorno, la personalidad del animal y el vínculo con sus dueños influyen en cada reacción. Por eso, consideran que estos dispositivos deben verse como herramientas de apoyo y no como traductores literales.

Aun así, destacan que la tecnología puede ser útil para detectar cambios de comportamiento o posibles señales tempranas de malestar.

El crecimiento de la tecnología para mascotas

La llamada “pet tech” no deja de expandirse en todo el mundo. En los últimos años crecieron los dispositivos orientados al cuidado animal, como:

Collares con GPS

Cámaras inteligentes

Monitores de salud

Apps de entrenamiento y alimentación

El auge de este mercado está ligado a la creciente humanización de las mascotas, cada vez más consideradas miembros centrales de las familias.

Qué futuro tienen los collares inteligentes con IA

Por ahora, estos collares funcionan principalmente como sistemas avanzados de monitoreo y asistencia para el cuidado animal. Su éxito dependerá de que las compañías logren demostrar la eficacia real de la tecnología con investigaciones y resultados verificables.

Mientras tanto, el desarrollo de dispositivos capaces de interpretar conductas y emociones marca un nuevo paso en la relación entre humanos y mascotas, en un mercado donde la inteligencia artificial gana cada vez más terreno.