La tajante opinión de Santiago Siri sobre la "ventaja" humana sobre el avance de la IA

La inteligencia artificial ya dejó de ser una promesa futurista para convertirse en una herramienta concreta dentro de las empresas, los desarrollos inmobiliarios y la toma de decisiones de negocios. Con estadísticas reales que hablan de su impacto en la productividad, el talento humano todavía guarda una ventaja clave.

Así lo contó en el marco del Foro Área Tres Construcción & Real Estate 2026 , el tecnólogo y referente del ecosistema cripto Santiago Siri . En una entrevista con MDZ Online habló sobre el impacto acelerado de la IA en la economía, su aplicación en la construcción y el real estate, y cómo estas herramientas pueden transformar desde el análisis financiero hasta la creatividad y la planificación estratégica.

Durante la charla, Siri también compartió su mirada como inversor sobre el contraste entre los activos digitales y el “ladrillo” como reserva de valor, además de reflexionar sobre el rol que la inteligencia artificial podría ocupar en sectores clave para Mendoza, como la energía y la construcción.

-¿Qué impacto ves de la inteligencia artificial no solo en la construcción, sino en el resto de la economía?

-La charla que doy es una charla donde “prompteamos” en vivo y usamos inteligencia artificial para ver qué capacidades tiene. Muchas veces yo mismo me sorprendo con los resultados, porque mes a mes los modelos van mejorando. La charla que doy hoy no es la misma que daba hace uno o dos meses atrás, gracias al avance palpable que tienen estas tecnologías.

Lo interesante de subirse a esta ola es que la calidad del trabajo de lo que uno hace va a mejorar orgánicamente, a medida que mejoren los propios modelos de IA, que todavía están en pleno desarrollo y descubriendo sus límites. Las capacidades vienen mejorando considerablemente semana a semana.

-¿Ves que los sectores o las empresas más conservadoras puedan incorporar estas herramientas?

-Creo que se va a volver una herramienta transversal, que va a ayudar a los estudios a hacer, a menor costo, análisis de impacto, de riesgo y financieros. En esas áreas aporta muchísima información que a veces a los humanos se nos escapa. Es algo complementario, no necesariamente un reemplazo.

En cuanto a lo estético, la creatividad de la IA es una creatividad “con espejo retrovisor”, porque funciona en base al entrenamiento que recibió y a todo lo que vio históricamente. Todavía no tiene esa capacidad de mirar hacia adelante y desarrollar una creatividad profunda. Ahí es donde los humanos que sepan usar IA van a poder potenciar todavía más su creatividad.

La IA es un complemento con el que podés rebotar ideas, inspirarte o informarte mejor sobre algo que querés investigar. Incluso hay papers sobre juegos que los humanos resolvemos el 100% de las veces y las IA todavía no pueden resolver, porque tenemos capacidades inductivas, simbólicas y cognitivas que la fuerza bruta de estos modelos todavía no alcanza. Hay humanidad para rato, aunque estas herramientas sean asombrosas.

-En tu perfil aparece también tu faceta vinculada al mundo cripto. Como inversor, ¿qué escenario ves entre el avance de las criptomonedas y otros activos digitales frente al resguardo tradicional que representa el ladrillo?

-Te voy a hacer una confesión: cuando tenía 20 o 25 años invertía de una manera completamente distinta. Sin estar casado ni tener hijos, tomaba mucho más riesgo y apostaba más fuerte a compañías tecnológicas o cripto.

Hoy, con 42 años y dos hijas, tengo un perfil mucho más conservador. Mi portfolio, como les digo a mis amigos, es “bitcoin y ladrillos”. Y la verdad es que los ladrillos hoy son una parte importante, porque no quiero que mi dinero sea solamente una variable dentro de una base de datos.

El ladrillo te da la posibilidad de transformar tu calidad de vida y darle a tu familia un patrimonio que va más allá de un número. Cambia rutinas, formas de vivir. A mí me encanta el ladrillo. Es verdad que es más conservador, pero eso también está bueno. A los 40 años está bien ser más conservador; a los 20 y pico, por ahí hay que tomar decisiones más locas.

-Pensando en la matriz productiva de Mendoza, donde energía y construcción aparecen como sectores clave, ¿cómo ves que se incorpora la IA?

-Me parece que la IA va a ser una muy buena asesora para esos desarrollos. Un “exocerebro” que permita tomar decisiones mejor informadas. Debería ser una ministra más.