Arrancó en Mendoza el foro de alto nivel sobre construcción y negocio inmobiliario

Este jueves comenzó en Mendoza uno de los encuentros más relevantes del año para la industria de la construcción y el negocio inmobiliario. Se trata del Foro Área Tres Construcción & Real Estate Mendoza 2026 que tiene lugar esta mañana en el Sheraton Mendoza Hotel. Esta cumbre reúne a desarrolladores, inversores, arquitectos e ingenieros en un mismo espacio con la intención de generar debate y abrir oportunidades de contacto.

Este foro de alto nivel se presenta como un espacio de análisis estratégico, capacitación y generación de vínculos en un escenario donde la información y la anticipación se vuelven claves para la toma de decisiones.

La iniciativa busca consolidar un ámbito de encuentro para desarrolladores, inversores, arquitectos, ingenieros, empresas proveedoras y referentes del sector, con una agenda orientada a los principales desafíos que enfrenta la actividad. En un contexto marcado por cambios económicos y nuevas dinámicas de inversión, el foro propone articular miradas diversas para construir una visión integral del presente y el futuro de la industria.

Durante la jornada, no solo habrá expositores de primer nivel, a lo largo de la jornada se desarrollarán paneles sectoriales que abordarán temas clave como la situación del mercado inmobiliario local, las oportunidades de desarrollo en Mendoza y la incorporación de nuevos productos y soluciones constructivas.

Uno de los ejes centrales de la jornada esta vinculado al análisis económico. En este marco, participará el economista Santiago Bulat, socio y director de Invecq Consulting, quien ofrecerá una lectura del escenario macroeconómico argentino y su impacto en la construcción y el real estate. Su exposición abordará variables como inflación, costos, financiamiento y expectativas de inversión.

El foro también pone el foco en la transformación tecnológica que atraviesa al sector. El tecnólogo Santiago Siri, referente en innovación y nuevas tecnologías, abordará el impacto de herramientas como la inteligencia artificial y el blockchain en los modelos de negocio. Su participación buscará dar cuenta de cómo estas tendencias comienzan a redefinir la forma en que se planifican, financian y ejecutan los desarrollos inmobiliarios.

Desde el campo del diseño y la arquitectura, la mirada está a cargo de Claudia Faena, reconocida por su trayectoria internacional y por su trabajo en proyectos de gran escala. La especialista desarrollará el concepto de neuro interiorismo, una disciplina que vincula el diseño de los espacios con el bienestar de las personas, y que gana protagonismo en proyectos residenciales, hoteleros y corporativos.

La grilla de charlas la completa Fernando Galante, economista y CEO de Chimpay especializado en análisis macroeconómico y mercados financieros, con trayectoria en consultoría y asesoramiento a empresas. Galante aporta una perspectiva complementaria enfocada en la evolución de las variables clave para el desarrollo de proyectos y las oportunidades que pueden surgir en un contexto de reordenamiento económico, con los fondos comunes de inversión como un aliado clave.

El Foro Área Tres Construcción & Real Estate Mendoza 2026 se puede seguir en vivo haciendo click acá.