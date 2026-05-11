Muros resilientes: la clave para mejorar la construcción en Mendoza

Los muros resilientes i ntegran una estructura de aislación y control ambiental, en una solución eficiente. Mejoran el rendimiento energético, previenen humedad y patologías constructivas, y elevan la calidad edilicia. En Mendoza , donde el clima exige una construcción adaptada, ofrecen una alternativa para lograr mayor confort, reducir el consumo de energía y la construcción de casas más durables.

Los muros resilientes están formados por capas que trabajan en conjunto: estructura, aislación, barreras de agua y aire, y revestimientos. Este enfoque permite que la pared no solo soporte cargas, sino que también regule temperatura, humedad y durabilidad. Es una evolución clave en la construcción contemporánea.

En un clima como el mendocino —seco, con gran amplitud térmica y alta radiación solar— estos sistemas permiten reducir el consumo energético, mejorar el confort interior y evitar problemas como condensación o grietas. En Argentina, donde muchas obras aún no consideran el muro como sistema, representan un salto de calidad técnica y eficiencia energética .

INFO MUROS RESILIENTES

Ventajas y desafíos a tener en cuenta

Entre sus principales ventajas se destacan el ahorro energético, la mayor durabilidad y el confort térmico-acústico. Sin embargo, también presentan desafíos: mayor costo inicial, necesidad de mano de obra capacitada y un cambio cultural en la forma de proyectar y construir. Mal ejecutados, pierden su efectividad.

edificio con y sin aislamiento

Créditos: obrasyproyectosaria.com

El futuro de la construcción en Mendoza no depende de usar más materiales, sino de usarlos mejor. Los muros resilientes son el punto de partida.