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Diseñar mejor para gastar menos: la arquitectura eficiente que crece en Mendoza

Cómo diseñar edificios más eficientes reduce costos y emisiones. Claves prácticas para aplicar arquitectura sustentable en Mendoza.

Mario Simonovich

Los paneles solares fueron una de las opciones que crecieron en Mendoza durante la época del tarifazo.
Los paneles solares fueron una de las opciones que crecieron en Mendoza durante la época del tarifazo. Archivo mdzol-com

La eficiencia de sistemas propone una nueva forma de proyectar arquitectura: integrar decisiones desde el inicio para gastar menos y contaminar menos. En Mendoza, el clima y el sol juegan a favor. Con estrategias simples pero bien pensadas, es posible lograr edificios más confortables, económicos y sostenibles, sin aumentar el costo inicial.

casa sustentable
Casa sustentable. Foto: Pexels.

Casa sustentable. Foto: Pexels.

Pensar el inmueble como un todo

La clave ya no es sumar tecnología, sino diseñar mejor. La eficiencia de sistemas implica que todos los elementos de un edificio —orientación, materiales, ventilación, climatización— funcionen en conjunto. Por ejemplo, una buena aislación reduce la necesidad de calefacción, lo que permite usar equipos más pequeños y económicos. Es un cambio de lógica: no agregar, sino optimizar desde el inicio.

Menos consumo, menos costo: el efecto dominó

Cuando el diseño reduce la demanda energética, todo lo demás se ajusta. Se necesita menos energía, menos infraestructura y menos mantenimiento. Esto genera un efecto dominó: baja el costo de construcción y también el gasto mensual. En muchos casos, lo invertido al inicio se recupera rápidamente. La arquitectura eficiente no solo cuida el ambiente: también mejora la economía del proyecto.

etiquetado de viviendas
La Etiqueta de Eficiencia Energ&eacute;tica es el primer paso para saber cu&aacute;nta energ&iacute;a va a consumir una casa, detectar d&oacute;nde se pierde energ&iacute;a y guiar decisiones de dise&ntilde;o o mejoras para reducir el gasto en luz y gas, mejorar el confort (menos fr&iacute;o y calor extremos) y dise&ntilde;ar viviendas m&aacute;s eficientes desde el inicio. Fuente: Secretar&iacute;a de Energ&iacute;a del Ministerio de Econom&iacute;a.

La Etiqueta de Eficiencia Energética es el primer paso para saber cuánta energía va a consumir una casa, detectar dónde se pierde energía y guiar decisiones de diseño o mejoras para reducir el gasto en luz y gas, mejorar el confort (menos frío y calor extremos) y diseñar viviendas más eficientes desde el inicio. Fuente: Secretaría de Energía del Ministerio de Economía.

Mendoza: condiciones ideales para construir mejor

El contexto mendocino es una ventaja competitiva. La alta radiación solar, el clima seco y la amplitud térmica permiten aplicar estrategias pasivas muy efectivas: orientar espacios al norte, incorporar aleros, usar materiales con inercia térmica y mejorar la envolvente con aislación y doble vidrio. Sumado a energía solar, el resultado es una vivienda confortable durante todo el año con bajo consumo energético.

INFO MEDIO AMBIENTE Y DISEÑO

Claves para lograr un futuro sostenible desde una buena práctica de la arquitectura

El proceso es claro: primero se optimiza el diseño pasivo (orientación, sombra, ventilación), luego se mejora la envolvente (aislación, aberturas) y recién después se dimensionan los sistemas activos. Así se logra reducir consumo, costos y emisiones. En Mendoza, aplicar esta lógica no solo es posible: es una oportunidad concreta para construir mejor y con mayor valor a futuro.

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