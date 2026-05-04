Capital cambió los criterios para la construcción urbana y la apertura de comercios

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza oficializó un nuevo Código Urbano y de Edificación que establece nuevos criterios generales para las construcciones, actividades y usos del espacio urbano de la Capital.

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, promulgó una ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante que estableció una modificación del Código Urbano y de Edificación del municipio.

La iniciativa busca adaptar la normativa a la dinámica de crecimiento y transformación que ha tenido la Capital en el último tiempo y adecuarse a las legislaciones provinciales vigentes.

El objetivo fue actualizar los criterios de zonificación urbana, a fin de asegurar su adecuada correspondencia con las características territoriales, ambientales y urbanísticas actuales.

Asimismo, pretende establecer nuevas zonas urbanas con usos e indicadores acordes a los distintos contextos del territorio, con el objetivo de orientar el desarrollo urbano de manera ordenada, sostenible y compatible con la protección del ambiente.

Ciudad próxima

Las transformaciones sociales, económicas y urbanas de los últimos años, así como la evolución en los modos de habitar y desarrollar actividades en la ciudad, hacen conveniente revisar y actualizar el régimen de usos del suelo, a fin de asegurar su adecuación a las dinámicas actuales y futuras.

La actual gestión de la Ciudad de Mendoza busca promover un modelo de “Ciudad próxima” y con mayor mixtura de usos, que favorezca el dinamismo urbano, reduzca desplazamientos innecesarios y fomente medios de movilidad sustentables, fortalezca la seguridad y contribuya a una mejor calidad de vida, orientando el crecimiento de manera equilibrada y sostenible.

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En ese marco, observaron que en los últimos 3 años existe una tendencia sostenida en la localización de actividades comerciales de abastecimiento y servicios cotidianos en áreas predominantemente residenciales, integradas de manera armónica al entorno. Esta situación va en sintonía con la promoción de una mayor mixtura de usos a fin de fortalecer las dinámicas urbanas actuales en pos de consolidar un modelo de ciudad más próxima, equilibrada y funcional.

Rejuvenecimiento de zonas urbanas y protección ambiental

Por otra parte, el nuevo código promueve el desarrollo territorial de zonas deprimidas y envejecidas, induciendo procesos de crecimiento económico y revitalización urbana.

La norma ordena la totalidad del territorio municipal, estableciendo el equilibrio entre las formas y tamaños constructivos y las actividades y usos destinados al lugar, en consideración integral de las condiciones sociales, económicas, ambientales, morfológicas y funcionales del territorio.

En tanto, se tiene en cuenta la protección del piedemonte y de las áreas naturales, a partir de la adecuación a la nueva ley del Piedemonte que regula las construcción que se pueden realizar en esta área sensible.

Los usos de dicha zona serán considerados a través de la Comisión de Usos del Suelo para poder abordar la complejidad del proyecto y el área de influencia directa e indirecta del mismo desde el punto de vista del impacto ambiental.

El alcance del nuevo código urbano y de edificación

Debido a la creciente complejidad de la ciudad se ha visto la necesidad de separar en dos grandes partes el antiguo Código de Edificación: la primera parte dedicada a la ciudad (Código Urbano) y la segunda parte dedicada a las construcciones (Código de Edificación) o sea, de la Línea Municipal hacia afuera, y de la Línea Municipal hacia adentro.

Este nuevo código abarca: