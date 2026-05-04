¿Estado o actividad privada? Qué harán los legisladores de Mendoza que terminaron su mandato

A partir de la apertura de sesiones ordinarias por parte del gobernador Alfredo Cornejo, se formalizó el recambio legislativo de Mendoza, con 24 nuevos diputados y 19 nuevos senadores, tanto del oficialismo como también de la oposición.

Entre los 43 legisladores mandato cumplido, algunos de ellos seguirán por cuatro años más como diputados o senadores provinciales y otros fueron electos concejales de municipios.

También una buena porción de ellos tienen "cargos reservados", es decir que seguirán en la función pública ya que tienen puestos en planta permanente en organismos estatales y se tomaron licencias mientras estuvieron en la función como diputados o senadores.

Por otro lado, se prevé que el Poder Ejecutivo de Alfredo Cornejo tome a algunos exlegisladores del Frente Cambia Mendoza para integrar puestos en el gabinete, dentro de algunos de los ministerios.

Por fuera del trabajo en la órbita del Estado, también habrá una porción de diputados y senadores con mandato cumplido que volverán a desempeñarse en la actividad privada.

Siguen como legisladores o pasan a ser concejales

De los legisladores que fueron reelectos o que pasaron de una cámara a otra según los resultados de las elecciones 2025, aparecen en el oficialismo los senadores Martín Kerchner y Jésica Laferte, quienes seguirán cuatro años más en la Cámara Alta; mientras que también ocurrirá lo mismo con Adriana Cano y Pedro Serra por el PJ.

En tanto, Alejandra Barro, del peronismo, pasará de ser senadora a ser diputada; y Evelin Pérez, del radicalismo, pasará de ser diputada a senadora.

asumen senadores martin kerchner (11) Martín Kerchner renovó su mandato como senador provincial. Fue elegido como presidente provisional del Senado. Alf Ponce Mercado / MDZ

En el caso de legisladores que serán concejales, hay algunos casos en el radicalismo, como por ejemplo Cecilia Rodríguez, que se transformó en concejal de Ciudad de Mendoza; así como también Ricardo Tribiño, edil de Godoy Cruz; y Mario Ana, que hará lo propio en Junín.

Los legisladores con cargos reservados o que podrían aparecer en el Poder Ejecutivo

De legisladores que tienen cargos reservados en organismos del Estado Provincial o del ámbito municipal, hay varios ejemplos, por lo que no corren riesgo sus estabilidades laborales.

En el radicalismo está el caso de Claudia Salas, quien tiene un cargo retenido en la Dirección General de Escuelas (DGE); mientras que Mauricio Torres también tiene un puesto que lo espera en la municipalidad de San Carlos. También, el exlegislador Gabriel Vilche, tiene un cargo retenido en el Hospital Schestakow.

La senadora radical Ángela Floridia, quien finaliza también su mandato, posee un empleo reservado con origen en la Cámara de Diputados provincial.

Del peronismo, aparece Nilda Escudero, quien tiene un cargo retenido en la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP). En tanto, Juan Pablo Gulino sostuvo a MDZ que está "encarando un proyecto privado", pero que seguirá "militando y acompañando a Matías (Stevanato) en Maipú". De igual forma, Gulino tiene un cargo reservado en el municipio.

La peronista santarrosina Mercedes Derrache, dijo que aún no resuelve si seguirá en su cargo reservado en la Contaduría General de la Provincia, aunque marcó que en paralelo seguirá en la actividad privada.

La senadora Mercedes Derrache junto a Adriana Cano y Germán Vicchi. Foto: Bloque Senadores PJ Mercedes Derrache y Germán Vicchi terminaron sus mandatos, mientras que Adriana Cano (centro) seguirá 4 años más en la Cámara Alta. Foto: Bloque Senadores PJ

Por el lado del Partido Verde, el diputado Emanuel Fugazzotto tiene su cargo retenido en el Senado provincial.

En tanto, se propuso, y se aceptó por parte del Senado esta semana, que el radical lavallino Jorge López, quien también terminó su mandato, sea autoridad del Ente de Movilidad Provincial (EMOP).

¿Migran al Ejecutivo?

Por otro lado, dentro del Poder Ejecutivo, en la gestión de Alfredo Cornejo suenan algunos legisladores que ahora se quedarán sin mandato para ocupar lugares dentro de algunos ministerios.

Por ejemplo, Enrique Thomas confirmó a MDZ que migrará del Poder Legislativo al Ejecutivo y se sumará a las filas de la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, aunque aún no se especificó el puesto en particular que ocupará.

enrique thomas hablando por celular (7).JPG Enrique Thomas trabajará en el ministerio de Seguridad de la provincia. ALF PONCE MERCADO / MDZ

Además, es prácticamente un hecho que Mariana Zlobec será llamada para sumarse en el ministerio de Educación que lidera Tadeo García Zalazar. Ambos tienen buen vínculo en su paso en la comuna de Godoy Cruz. Además, se baraja la posibilidad de que se sume la sanrafaelina Gisela Valdez al ministerio de Energía y Ambiente.

En tanto, otros dirigentes políticos que aún no resuelven su situación, como Alejandro Diumenjo, entre otros, podrían escalar como asesores, ya sea de actuales legisladores locales, como también de diputados o senadores de la Nación.

¿A la actividad privada?

Así como algunos dirigentes seguirán en la actividad estatal, otros volverán a trabajar en la actividad privada pero aseguran que "seguirán" vinculados a la política.

Es el caso de José Luis Ramón, de Protectora Fuerza Política, quien seguirá en la actividad privada en su estudio de abogados Ramón, Gutiérrez y Asociados.

josé luis ramón espada minecraft (2) Captura de video

El ya exlegislador peronista, Gerardo Vaquer, reveló que si bien tenía un cargo reservado en la municipalidad de Lavalle, presentó su renuncia a ese cargo a partir del 1 de mayo. "Voy a ejercer mi profesión como agrimensor en lo privado", planteó.

La exlegisladora kirchnerista, Valentina Morán, señaló a MDZ que seguirá "haciendo política y militando en el peronismo, pero no en un cargo"; mientras que Natalia Vicencio sostuvo que es licenciada en Trabajo Social y que volverá al ejercicio profesional. Agregó que está realizando el profesorado y que de igual manera continuará "militando en la organización sindical, que es la CTA de los trabajadores".

Helio Perviú, también del peronismo, dijo a MDZ que seguirá enfocado en un emprendimiento familiar que tiene desde hace años. De igual forma, aclaró que seguirá vinculado en la política, pero no particularmente en un cargo (aunque le han ofrecido asesorías).

En el Pro, Gabriel Pradines dijo que seguirá vinculado a la política como presidente del partido y que irá por la reelección. Al margen, seguirá "colaborando" con la gestión de Esteban Allasino (Luján) "pero no como asesor". Como ingeniero industrial, sostuvo que está "abriendo una consultora para acompañar a pymes en la optimización de procesos y desarrollo de negocios".

gabriel pradines item aula Gabriel Pradines, presidente del PRO y exsenador. Rodrigo D'Angelo / MDZ

Valentín González aseguró que seguirá en la actividad privada, en su estudio contable; al igual que Germán Vicchi, como abogado.

Del oficialismo, Guillermo Mosso sostuvo a este medio que volverá a la actividad privada "como contador y consultor". En tanto, Mauricio Di Césare indicó que volverá a la actividad docente; mientras que el sanrafaelino Abel Freidemberg dijo que está volviendo a atender en su consultorio (es pediatra) y que tiene un cargo de planta de médico.