Garrafa en Mendoza: este es el cronograma completo del 4 al 9 de mayo para conseguirla más barata

El Gobierno de Mendoza comunicó el cronograma de La Garrafa en tu barrio para la semana del lunes 4 al sábado 9 de mayo. El operativo provincial recorrerá distintos barrios y distritos con el objetivo de acercar el beneficio a familias que no cuentan con gas de red.

El programa busca aliviar el bolsillo de los hogares y garantizar el acceso a la garrafa de 10 kilos en zonas vulnerables. Durante estos días, el operativo llegará a departamentos del Gran Mendoza, el Este, el Valle de Uco, el Sur provincial y zonas de Alta Montaña.

El precio de la garrafa será de $8.900 en Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú y Luján de Cuyo. En Lavalle y Las Heras costará $8.400, mientras que en Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz tendrá un valor de $9.500.

En Tunuyán, Tupungato y San Carlos, la garrafa se venderá a $9.000. Ese mismo precio regirá para Alta Montaña, en Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. En Malargüe, General Alvear y San Rafael, el valor será de $10.000.

Para acceder al beneficio, las personas interesadas deberán presentarse con el envase, fotocopia del DNI y certificación negativa de Anses. Los jubilados y pensionados deberán sumar la fotocopia del carnet de PAMI, mientras que las personas con discapacidad tendrán que llevar el CUD y el DNI .

garrafas social Para acceder a la garrafa hay que asistir con envase, DNI y certificación negativa de Anses. Prensa Gobierno de Mendoza

Cronograma de la garrafa en Mendoza

Lunes 4 de mayo:

El operativo estará en Guaymallén, Las Heras, General Alvear, Maipú, Santa Rosa, Tunuyán y Rivadavia. En Guaymallén, la garrafa se ofrecerá en El Sauce, Colonia Segovia y Buena Nueva, entre las 9.30 y las 12.30.

En Las Heras, el recorrido incluirá El Pastal y El Resguardo, desde las 9.30 hasta las 12. En General Alvear, estará en Alvear Oeste y Ciudad, mientras que en Maipú pasará por El Pedregal. También habrá puntos en Santa Rosa, Tunuyán y Rivadavia durante la mañana.

Martes 5 de mayo:

La garrafa subsidiada llegará a Guaymallén, Godoy Cruz, Malargüe, Luján de Cuyo, Maipú, Junín, San Carlos, San Rafael, Tupungato y La Paz. En Godoy Cruz, el operativo pasará por Villa del Parque, San Vicente, Trapiche y Benegas, entre las 9 y las 11.40.

En Luján de Cuyo, los puntos estarán en Carrodilla y Mayor Drummond. En Maipú, el recorrido será por Rodeo del Medio y El Pedregal, mientras que en San Rafael se concentrará en Rama Caída. También habrá atención en Pareditas, La Arboleda, Cordón del Plata, Philipps, Desaguadero y La Menta.

Miércoles 6 de mayo:

El cronograma continuará en Maipú, Tunuyán, Luján de Cuyo, San Martín, Junín, Guaymallén, Las Heras, San Rafael y General Alvear. En Maipú, el operativo estará en Fray Luis Beltrán desde las 9.30.

En Tunuyán, la garrafa llegará a La Puntilla, La Primavera, Ciudad y Capiz. En San Martín, el recorrido será por Nueva California y El Central. En Guaymallén, los puntos estarán en Rodeo de la Cruz, Capilla del Rosario y Buena Nueva.

Jueves 7 de mayo:

Durante el jueves, la garrafa subsidiada se distribuirá en Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Junín, Luján de Cuyo, Rivadavia, Tupungato, Lavalle y San Rafael. En Las Heras, el operativo tendrá varios puntos en Uspallata, desde las 10 hasta las 13.

En Godoy Cruz, el recorrido se concentrará en Tortugas, con paradas en el Polideportivo Filippini, barrio Tres Estrellas, Los Pelegrinos, barrio La Gloria y barrio Chile. También habrá puntos en Puente de Hierro, Colonia Molina, El Sauce, Medrano, Ugarteche, La Libertad, San José, Villa Bastias, Jocolí, Tres de Mayo y Cañada Seca.

Viernes 8 de mayo:

El viernes, la garrafa llegará a Las Heras, Luján de Cuyo, San Rafael, Rivadavia, General Alvear, Tunuyán, San Martín, Capital, Lavalle y Maipú. En Capital, el operativo pasará por distintos sectores de La Favorita, barrio Soberanía y barrio San Martín, desde las 9 hasta las 13.30.

En Luján de Cuyo, los puntos estarán en Potrerillos, El Salto y Las Vegas. En San Martín, el recorrido será por Palmira, mientras que en Maipú llegará a Santa Blanca y San Roque. También habrá atención en El Borbollón, El Algarrobal, Bowen, Vista Flores, Ciudad de Tunuyán, Tres de Mayo y Rivadavia.

Sábado 9 de mayo:

El cierre semanal del operativo será en Tunuyán, Las Heras, Rivadavia y Capital. En Tunuyán, la garrafa estará disponible en Los Sauces, Villa Seca y El Algarrobo, entre las 10 y las 12.30.

En Las Heras, el punto será la feria de El Algarrobal, a las 10. En Rivadavia, el recorrido incluirá El Mirador, La Central y Plaza Albarracín. En Capital, habrá dos recorridos: uno por La Favorita y Jardín Algarrobo, y otro por Flores Oeste, Soberanía, barrio San Martín y Club Sarmiento.