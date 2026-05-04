La construcción y el negocio inmobiliario tendrán un foro de alto nivel en Mendoza

La Ciudad de Mendoza será sede del Primer Foro de Construcción y Real Estate Mendoza 2026. La cita será el 21 de mayo en el Sheraton Mendoza Hotel, con la participación de referentes de distintos ámbitos.

La propuesta apunta a reunir a desarrolladores, inversores, arquitectos e ingenieros en un mismo espacio. La idea es generar debate, pero también abrir oportunidades de contacto.

Profesionales, inversores y especialistas se darán cita en Mendoza para discutir tendencias y perspectivas del negocio inmobiliario.

Uno de los nombres que más expectativa genera es el de Santiago Bulat, economista que se volvió una referencia en redes sociales por sus análisis claros sobre la economía argentina. En el foro, abordará la coyuntura actual y cómo impacta en la construcción y el negocio inmobiliario.

También estará Santiago Siri, tecnólogo y especialista en innovación, que viene ganando visibilidad por sus aportes sobre transformación digital. Su exposición girará en torno a cómo la tecnología está cambiando los modelos de negocio tradicionales.

santi-siri Santiago Siri será parte de un foro que busca generar debate y networking en un momento sensible para la construcción.

El foro también contará con la participación de Claudia Faena, arquitecta y diseñadora reconocida, quien expondrá sobre neurointeriorismo. A su vez, Fernando Galante, gerente general de Chimpay Inversiones, aportará su experiencia en el mundo financiero. Su enfoque estará puesto en los Fondos Comunes de Inversión Inmobiliarios.

Los temas que se debatirán en el foro

Santiago Bulat 1 Santiago Bulat será parte de los referentes que serán parte del foro para abordar cómo impacta la economía en el desarrollo inmobiliario local.

La agenda incluirá temas como el contexto económico, la innovación tecnológica y la situación del mercado inmobiliario local. También habrá paneles con desarrollistas y proveedores, además de espacios para generar vínculos profesionales.

El objetivo es claro: construir un punto de encuentro donde el sector pueda intercambiar ideas. Quienes quieran participar ya pueden inscribirse de forma online.

El foro se presenta como una oportunidad para entender hacia dónde va el real estate en Mendoza y en el país.